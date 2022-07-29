НБУ в инфляционном отчете за июль отметил, что несколько сдержал рост цен на снижение НДС и отмену акциза на топливо во второй половине марта. В целях насыщения рынка топлива в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

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Хотя ситуация на рынке топлива в Украине улучшится ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне.

– рассказали в НБУ.

Будут ли расти цены в дальнейшем

В НБУ прогнозируют, что цены на топливо будут расти в 2023 году. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть, вероятно, нивелируется потребностью возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Высокая стоимость топлива будет подпитывать общую инфляцию из-за вторичного эффекта, в частности из-за подорожания транспортных услуг, а также себестоимости других товаров и услуг,

– отмечают в НБУ.

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Структура цены бензина / Инфографика 24 канала

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