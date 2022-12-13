Бензин суттєво подорожчав: коли ціна може піти до низу

Ціна пального помітно зросла не лише в річному вимірі, але й у місячному. Найпомітніше подорожчав дизель – в середньому на близько 6 гривень.

Як змінилась ціна пального за місяць

Згідно з даними Держстату, ціна пального у місячному вимірі зросла на 1,3%, а от у річному – на 59,4%. Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", які передає "Мінфін", то ціна дизелю зросла на майже 6 гривень, а бензину марки А-95 – на трохи більше ніж 2 гривні.

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Чому ціна пального зросла

Станом на 13 грудня найвигіднішу ціну бензину А-95 пропонує оператор ZOG – 45 гривень за літр, а дизельне пальне – Укр-Петроль, 52 гривні за літр.

Експерт з ринку пального Дмитро Куюн, у коментарі 24 каналу, розповів, що на зростання ціни пального вплинула низка факторів.

Дмитро Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Насправді це було комплексно. 23 листопада відбувся обстріл, який фактично призвів до першого блекауту і відповідно виник ажіотаж, паніка, коли люди скуповували пальне й об’єктивно скуповували, як для себе. І по-друге, об’єктивно зросла потреба у генераторах, тому що не було світла і звичайно що почали їх активно використовувати.

Тобто зріс попит, пояснює він. Куюн розповідає, що спілкувався з великими мережами й може зазначити, що від 10% до 20% було зростання реалізації у перші 3 – 4 дні (після 23 лютого). Зараз же панічні настрої спали, зі слів експерта, полови станцій стоять порожні при тому, що на них є всі марки пального, але немає покупців.

Ще одним не менш важливим фактором, котрий вплинув на ціну – ембарго на російську нафту. На тлі панічних настроїв та невизначеності щодо насиченості ринку ціна почала зростати.

Якщо всі кажуть, що завтра зросте ціна, то навіщо мені сьогодні продавати. І відповідно і в закупівлях відбулась пауза. Тобто не могли в українських компаніях оперативно купити, або продавали, але за високими спекулятивними цінами,

– розповідає Куюн.

Якщо паніка спала, чому ціна не пішла донизу

Попри те, що короткотривалі панічні настрої серед українців спали, ціна на дизельне пальне не пішла донизу, а продовжила тенденцію зростання. Куюн пояснює це тим, що ажіотаж який виник призвів до збільшення закупівельних цін (оптових). Оптові постачальники почали підвищувати ціни.

Цей попит потрібно було чимось перекривати, тому що ніхто не мав запасів, адже ніхто не може спрогнозувати блекаут. Тому всі почали скуповувати, але виявилось, що не можна оперативно привезти пальне, оскільки митниця зупинилась. У неї теж не було світла й вона не могла здійснювати оформлення вантажів,

– пояснює експерт.

Чи подешевшає дизель

Куюн зазначає, що українці купували дизель по високій ціні, оскільки не було вибору й потрібно було пальне. Це своєю чергою призвело до того, що був закуплений обсяг по досить високих цінах й ці ціни поки що зберігаються.

Тобто ми бачимо, що ціна у світі падає, але для України реальні угоди, які укладаються, вони все одно зараз в собі тримають спекулятивну складову. Європейці – вони теж бізнесмени, вони бачать, що трейдери з України їм дзвонять, є ажіотаж,

– ділиться він.

Також після дефіциту пального на весні та на початку літа, багато українців турбує, чи не виникне така ситуація знову. Однак Куюн заспокоює й наголошує, що нині немає підстав для цього.

Що стосується ціни надалі, то директор Консалтингової групи А-95 зауважує, зараз високі обсяги постачання, а споживання пального значно нижче, ніж влітку. Тож він прогнозує, що сформується запас й європейський ринок найближчим часом наповниться, відповідно ажіотаж спаде й ціна піде донизу.