Укр Рус
Економіка Новини економіки "Бєнзіна нєт": паливна криза вдарила по Криму
30 липня, 19:00
2

"Бєнзіна нєт": паливна криза вдарила по Криму

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Криму виник дефіцит бензину через паливну кризу в Росії, що призвела до нестачі пального на АЗС.

  • Російська влада заборонила експорт бензину з 29 серпня, щоб стабілізувати високий внутрішній попит.

     

У Криму закінчився бензин. Тимчасово окуповані території України для російської влади далеко не на першому місці.

Чому у Криму закінчився бензин? 

Колонки на автозаправних станціях Криму станом на 30 липня  стоять порожні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

Дивіться також Український ринок пального скоротився: хто залишився в грі та йде в гору 

Хоча на табло кримських АЗС зазначається, що бензин є в наявності, на колонках висять таблички з написом "Бєнзіна нєт".

  • У ЦНС дефіцит бензину пояснюють паливною кризою, що охопила Росію.
  • Внаслідок цього Криму палива просто не вистачило. 

ТОТ України – не в пріоритеті. Для Кремля Крим – це лише тимчасово корисна територія, 
– наголосили в ЦНС.

Яка паливна криза в Росії? 

Влада Росії з 29 серпня повністю заборонила експорт бензину, натомість перенаправила ресурси на центральні регіони країни.

  • В уряді пояснили таке рішення необхідністю стабілізувати високий внутрішній попит на паливо цього літа.
  • Також бензин необхідний для проведення сільськогосподарських польових робіт.
  • Обмеження на експорт наклали тимчасово – до 31 серпня. 

Варто знати! Раніше влада Росії заборонила експорт бензину тільки для тих, хто не є виробником. Тобто компанії могли торгувати паливом за кордон. 