За перші 6 місяців 2025 року середній чек при оплаті картками в українських магазинах сягнув 342 гривні. А от при інтернет-покупках це значення набагато більше – 589 гривень.

Які грошові операції проводять українці найчастіше?

В середньому, українці перекидають з картки на картку – 1 835 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Навряд чи повернуться в Україну: яка ситуація з українськими біженцями у Польщі

Кількість безготівкових операцій відчутно зросла:

за січень – липень 2025 року кількість безготівкових операцій сягнула 4,38 мільярда штук, це на 12,6% більше ніж торі;

загальна сума безготівкових операцій збільшилась на 11,2%, сягнувши 2,22 трильйона гривень.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торгівельній та сервісній мережах – 73,9% та 49,9% відповідно,

– зазначає НБУ.

Як змінюється платіжна інфраструктура в Україні?

Платіжна інфраструктура України розширюється. Зокрема, з початку року кількість POS-терміналів збільшилась на 7,9%. Загалом їх зараз майже 535,9 тисячі.

Які ще зміни відбулися:

кількість торгових точок, де приймаються картки, зросла на 10,1%, загалом їх – 570,9 тисячі;

а от мережа банкоматів скорочується, загалом вона зменшилась на 1,2% і зараз складає – 15,5 тисяч.

Зверніть увагу! Кількість емітованих платіжних карток зросла на 6% з початку 2025 року. Зараз їх загалом – 140,2 мільйона.