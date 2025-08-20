Онлайн зручніше: як насправді українці витрачають свої кошти
- Середній чек при оплаті картками в магазинах України за перші 6 місяців 2025 року склав 342 гривні, а при інтернет-покупках — 589 гривень.
- Кількість безготівкових операцій за січень – липень 2025 року зросла на 12,6%, досягнувши 4,38 мільярда штук.
За перші 6 місяців 2025 року середній чек при оплаті картками в українських магазинах сягнув 342 гривні. А от при інтернет-покупках це значення набагато більше – 589 гривень.
Які грошові операції проводять українці найчастіше?
В середньому, українці перекидають з картки на картку – 1 835 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Кількість безготівкових операцій відчутно зросла:
- за січень – липень 2025 року кількість безготівкових операцій сягнула 4,38 мільярда штук, це на 12,6% більше ніж торі;
- загальна сума безготівкових операцій збільшилась на 11,2%, сягнувши 2,22 трильйона гривень.
Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торгівельній та сервісній мережах – 73,9% та 49,9% відповідно,
– зазначає НБУ.
Як змінюється платіжна інфраструктура в Україні?
Платіжна інфраструктура України розширюється. Зокрема, з початку року кількість POS-терміналів збільшилась на 7,9%. Загалом їх зараз майже 535,9 тисячі.
Які ще зміни відбулися:
- кількість торгових точок, де приймаються картки, зросла на 10,1%, загалом їх – 570,9 тисячі;
- а от мережа банкоматів скорочується, загалом вона зменшилась на 1,2% і зараз складає – 15,5 тисяч.
Зверніть увагу! Кількість емітованих платіжних карток зросла на 6% з початку 2025 року. Зараз їх загалом – 140,2 мільйона.