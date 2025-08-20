За первые 6 месяцев 2025 года средний чек при оплате картами в украинских магазинах достиг 342 гривны. А вот при интернет-покупках это значение намного больше – 589 гривен.

Какие денежные операции проводят украинцы чаще всего?

В среднем, украинцы перебрасывают с карты на карту – 1 835 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Количество безналичных операций ощутимо возросло:

за январь – июль 2025 года количество безналичных операций достигла 4,38 миллиарда штук, это на 12,6% больше чем в прошлом году;

общая сумма безналичных операций увеличилась на 11,2%, достигнув 2,22 триллиона гривен.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях – 73,9% и 49,9% соответственно,

– отмечает НБУ.

Как меняется платежная инфраструктура в Украине?

Платежная инфраструктура Украины расширяется. В частности, с начала года количество POS-терминалов увеличилось на 7,9%. В общем их сейчас почти 535,9 тысячи.

Какие еще изменения произошли:

количество торговых точек, где принимаются карты, выросло на 10,1%, в общем их – 570,9 тысячи;

а вот сеть банкоматов сокращается, в целом она уменьшилась на 1,2% и сейчас составляет – 15,5 тысячи.

Обратите внимание! Количество эмитированных платежных карт выросло на 6% с начала 2025 года. Сейчас их в целом – 140,2 миллиона.