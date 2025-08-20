Онлайн удобнее: как на самом деле украинцы тратят свои средства
- Средний чек при оплате картами в магазинах Украины за первые 6 месяцев 2025 года составил 342 гривны, а при интернет-покупках - 589 гривен.
- Количество безналичных операций за январь – июль 2025 года выросло на 12,6%, достигнув 4,38 миллиарда штук.
За первые 6 месяцев 2025 года средний чек при оплате картами в украинских магазинах достиг 342 гривны. А вот при интернет-покупках это значение намного больше – 589 гривен.
Какие денежные операции проводят украинцы чаще всего?
В среднем, украинцы перебрасывают с карты на карту – 1 835 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Вряд ли вернутся в Украину: какова ситуация с украинскими беженцами в Польше
Количество безналичных операций ощутимо возросло:
- за январь – июль 2025 года количество безналичных операций достигла 4,38 миллиарда штук, это на 12,6% больше чем в прошлом году;
- общая сумма безналичных операций увеличилась на 11,2%, достигнув 2,22 триллиона гривен.
Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях – 73,9% и 49,9% соответственно,
– отмечает НБУ.
Как меняется платежная инфраструктура в Украине?
Платежная инфраструктура Украины расширяется. В частности, с начала года количество POS-терминалов увеличилось на 7,9%. В общем их сейчас почти 535,9 тысячи.
Какие еще изменения произошли:
- количество торговых точек, где принимаются карты, выросло на 10,1%, в общем их – 570,9 тысячи;
- а вот сеть банкоматов сокращается, в целом она уменьшилась на 1,2% и сейчас составляет – 15,5 тысячи.
Обратите внимание! Количество эмитированных платежных карт выросло на 6% с начала 2025 года. Сейчас их в целом – 140,2 миллиона.