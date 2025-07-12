Почему люди попадаются на крючок мошенников

Банкир Анна Довгальская замечает, что в 2024 году более 83% мошеннических операций в Украине произошли через Интернет, передает 24 Канал. В то же время данные НБУ свидетельствуют о том, что онлайн-мошенничество повлекло 93% общей суммы убытков.

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Таким образом, средняя сумма одной операции выросла на 51% – до 4 761 гривны.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Когда мы говорим о мошенничестве, нужно отказаться от представления о "хакерах в темной комнате". Современные аферисты работают не техникой, а психологией. Они не взламывают серверы – они взламывают доверие.

По словам Довгальской, общая черта всех случаев мошенничества – это то, что злоумышленники убеждают человека добровольно разгласить персональные данные.

Они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником – голосовой deepfake сегодня способен на большее, чем нам кажется,

– добавляет госпожа Анна.

Какие схемы самые популярные среди мошенников

Можно выделить 3 самые распространенные схемы, которые наносят больше всего убытков:

Цифровой скимминг: в онлайн-магазина пользователь во время покупки вводит данные карты на якобы обычном сайте, впрочем через скрытый код их перехватывают мошенники. Хуже всего то, что пользователь даже не замечает этого.

в онлайн-магазина пользователь во время покупки вводит данные карты на якобы обычном сайте, впрочем через скрытый код их перехватывают мошенники. Хуже всего то, что пользователь даже не замечает этого. Квишинг: это вредные QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Обычно их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах.

это вредные QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Обычно их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах. ИИ-усиленное мошенничество: благодаря искусственному интеллекту мошенники создают фейковые голоса, электронные письма и даже чат-боты, где выманивают деньги.

Сегодня deepfake может звучать как голос вашего близкого человека (сына, жены и т.д.) и просить "срочно перевести деньги", к сожалению такие голоса пока очень трудно отличить от настоящих,

– предостерегает Довгальская.

Как уберечь свои средства

Банкир советует перед использованием терминала или банкомата осмотреть устройство: посторонние накладки, необычные детали или ливневые экраны – это то, на что стоит обратить внимание.

Поэтому при использовании лучше прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, выбирать бесконтактную оплату и пользоваться банкоматами в людных и безопасных местах.

Никогда не передавайте личные данные карты – даже если звонят из банка или полиции,

Избегайте публичного Wi-Fi для входа в интернет-банкинг или оплат,

Активируйте двухфакторную аутентификацию на всех сервисах,

Сканируйте QR-коды только из проверенных источников,

Используйте виртуальные карты для онлайн-покупок,

Подключите оповещения обо всех транзакциях.

Помните! Банк никогда не запрашивает CVV-код, пароль, SMS-коды или PIN по телефону, в мессенджерах или в письмах.