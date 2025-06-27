Что известно о "Калипсо"

Скоординированный рейд Европейской прокуратуры в Афинах, Мадриде, Париже и Софии нанес значительный удар преступным сетям, которые избегали уплаты уплаты таможенных пошлин и НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на EPPO.

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Преступная схема, которая включала массовый импорт текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и других товаров, нанесла ущерб примерно в 700 миллионов евро. Расследование, проведенное ЕППО под кодовым названием "Калипсо", охватывает 14 стран:

Болгарию;

Китай;

Чехию;

Данию;

Францию;

Германию;

Грецию;

Венгрию;

Италию;

Польшу;

Португалию;

Словакию;

Словению;

Испанию.

В офисах таможенных брокеров, компаний, контролируемых организованными преступными группами, находящихся под следствием, был проведен 101 обыск. Десять подозреваемых, включая двух таможенников, были арестованы. Кроме того, в домах трех подозреваемых было найдено и изъято огнестрельное и холодное оружие.

Правоохранители изъяли 5,8 миллионов евро в разных валютах, включая гонконгские доллары, евро в цифровых кошельках и криптовалюты. Кроме того, обнаружили 7 133 электровелосипеда и 3 696 электросамокатов, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей.

Речь идет о нескольких преступных сетей, которые контролируют полный цикл импорта товаров из Китая на рынок ЕС, включая распределение в различные государства-члены и продажу конечным потребителям, а также отмывание денег и отправка прибыли обратно в Китай, одновременно мошенничая с уплатой таможенных пошлин и совершая масштабное мошенничество с НДС.

Как работала схема

Мошенническая схема начинается с ввоза товаров из Китая в ЕС, главным образом через порт Пирей (Греция), с существенным занижением или неправильной классификацией товаров, во избежание уплаты таможенных пошлин – используя поддельные документы для сокрытия истинной стоимости и характера товара.

Сеть профессиональных посредников, работающих в пункте пропуска таможни, способствует начальному оформлению, а также покупке и транспортировке товаров компаниями, преимущественно зарегистрированными в Болгарии, но действующими в Греции с греческим регистрационным номером плательщика НДС.

Впоследствии товары продаются компаниям, зарегистрированным в других государствах-членах, что позволяет первому покупателю воспользоваться освобождением от НДС на импорт на основе таможенной процедуры 42 (CP42). Эта процедура, создана для упрощения трансграничной торговли, освобождает импортеров от уплаты НДС в стране импорта, если импортируемые товары впоследствии транспортируются в другое государство-член ЕС.

Через цепь буферных и фиктивных компаний товары, вероятно, продаются компаниям в определенных государствах-членах, где они должны продаваться на рынке. Эти мошеннически задекларированные пункты назначения включают Болгарию, Чехию, Данию, Германию, Венгрию, Италию, Словакию, Словению и Испанию.

Однако эти фальшивые конечные покупатели товаров никогда не получают товар и действуют как отсутствующий трейдер, таким образом не платя НДС. В некоторых случаях преступные организации использовали документы, удостоверяющие личность законных компаний, мошенническим путем похищая их номера плательщиков НДС, чтобы скрыть истинное место назначения товаров.

На самом деле, после того, как товары попадают в ЕС, они хранятся на складах и в местах, контролируемых преступными организациями, а оттуда транспортируются по поддельным документам во Францию, Италии, Польши, Португалии и Испании (настоящих стран назначения). Транспортные документы уничтожаются сразу после доставки товаров, а товары продаются конечным покупателям преимущественно на черном рынке за наличные.