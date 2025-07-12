Чому люди потрапляють на гачок шахраїв
Банкірка Анна Довгальська зауважує, що у 2024 році понад 83% шахрайських операцій в Україні відбулися через Інтернет, передає 24 Канал. Водночас дані НБУ свідчать про те, що онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків.
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Таким чином, середня сума однієї операції зросла на 51% – до 4 761 гривні.
Коли ми говоримо про шахрайство, потрібно відмовитися від уявлення про "хакерів у темній кімнаті". Сучасні аферисти працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери – вони зламують довіру.
За словами Довгальської, спільна риса усіх випадків шахрайства – це те, що зловмисники переконують людину добровільно розголосили персональні дані.
Вони можуть представитися співробітником банку, правоохоронцем або навіть вашим родичем – голосовий deepfake сьогодні здатен на більше, ніж нам здається,
– додає пані Анна.
Які схеми найпопулярніші серед шахраїв
Можна виділити 3 найпоширеніші схеми, які завдають найбільше збитків:
- Цифровий скімінг: в онлайн-магазину користувач під час покупки вводить дані карти на нібито звичайному сайті, втім через прихований код їх перехоплюють шахраї. Найгірше те, що користувач навіть не помічає цього.
- Квішинг: це шкідливі QR-коди, які ведуть на фейкові сайти. Зазвичай їх розміщують у публічних місцях, на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах.
- ШІ-підсилене шахрайство: завдяки штучному інтелекту шахраї створюють фейкові голоси, електронні листи та навіть чат-боти, де виманюють кошти.
Сьогодні deepfake може звучати як голос вашої близької людини (сина, дружини тощо) і просити "терміново переказати гроші", на жаль такі голоси поки що дуже важко відрізнити від справжніх,
– застерігає Довгальська.
Як вберегти свої кошти
Банкірка радить перед використанням терміналу чи банкомату оглянути пристрій: сторонні накладки, незвичні деталі чи ливні екрани – це те, на що варто звернути увагу.
Тому при використанні краще прикривати клавіатуру при введенні PIN-коду, обирати безконтактну оплату та користуватись банкоматами у людних і безпечних місцях.
- Ніколи не передавайте особисті дані картки – навіть якщо дзвонять із банку чи поліції,
- Уникайте публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат,
- Активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах,
- Скануйте QR-коди лише з перевірених джерел,
- Використовуйте віртуальні картки для онлайн-покупок,
- Підключіть сповіщення про всі транзакції.
Пам'ятайте! Банк ніколи не запитує CVV-код, пароль, SMS-коди або PIN телефоном, в месенджерах чи в листах.