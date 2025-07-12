Чому люди потрапляють на гачок шахраїв

Банкірка Анна Довгальська зауважує, що у 2024 році понад 83% шахрайських операцій в Україні відбулися через Інтернет, передає 24 Канал. Водночас дані НБУ свідчать про те, що онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків.

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Таким чином, середня сума однієї операції зросла на 51% – до 4 761 гривні.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Коли ми говоримо про шахрайство, потрібно відмовитися від уявлення про "хакерів у темній кімнаті". Сучасні аферисти працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери – вони зламують довіру.

За словами Довгальської, спільна риса усіх випадків шахрайства – це те, що зловмисники переконують людину добровільно розголосили персональні дані.

Вони можуть представитися співробітником банку, правоохоронцем або навіть вашим родичем – голосовий deepfake сьогодні здатен на більше, ніж нам здається,

– додає пані Анна.

Які схеми найпопулярніші серед шахраїв

Можна виділити 3 найпоширеніші схеми, які завдають найбільше збитків:

Цифровий скімінг: в онлайн-магазину користувач під час покупки вводить дані карти на нібито звичайному сайті, втім через прихований код їх перехоплюють шахраї. Найгірше те, що користувач навіть не помічає цього.

в онлайн-магазину користувач під час покупки вводить дані карти на нібито звичайному сайті, втім через прихований код їх перехоплюють шахраї. Найгірше те, що користувач навіть не помічає цього. Квішинг: це шкідливі QR-коди, які ведуть на фейкові сайти. Зазвичай їх розміщують у публічних місцях, на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах.

це шкідливі QR-коди, які ведуть на фейкові сайти. Зазвичай їх розміщують у публічних місцях, на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. ШІ-підсилене шахрайство: завдяки штучному інтелекту шахраї створюють фейкові голоси, електронні листи та навіть чат-боти, де виманюють кошти.

Сьогодні deepfake може звучати як голос вашої близької людини (сина, дружини тощо) і просити "терміново переказати гроші", на жаль такі голоси поки що дуже важко відрізнити від справжніх,

– застерігає Довгальська.

Як вберегти свої кошти

Банкірка радить перед використанням терміналу чи банкомату оглянути пристрій: сторонні накладки, незвичні деталі чи ливні екрани – це те, на що варто звернути увагу.

Тому при використанні краще прикривати клавіатуру при введенні PIN-коду, обирати безконтактну оплату та користуватись банкоматами у людних і безпечних місцях.

Ніколи не передавайте особисті дані картки – навіть якщо дзвонять із банку чи поліції,

Уникайте публічного Wi-Fi для входу в інтернет-банкінг або оплат,

Активуйте двофакторну автентифікацію на всіх сервісах,

Скануйте QR-коди лише з перевірених джерел,

Використовуйте віртуальні картки для онлайн-покупок,

Підключіть сповіщення про всі транзакції.

Пам'ятайте! Банк ніколи не запитує CVV-код, пароль, SMS-коди або PIN телефоном, в месенджерах чи в листах.