Який формат розрахунку українці обирають найчастіше

Протягом першого кварталу 2024 року українці здійснили більшість фінансових операції за допомогою безготівки - 1,83 мільярда штук. Сума такого грошового обігу сягнула 960,9 мільярда гривень

Яку кількість операцій здійснюють українці

За перші місяці 2024 року, кількість операцій з використанням платіжних карток українських банків сягнула 1,95 мільярда штук. Йдеться як про ті маніпуляції, що були виконані в Україні, так і за кордоном.

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При цьому загальна сума цих операцій склала – 1,48 трильйона гривень. Збільшилась і кількість обладнання для проведення таких фінансових операцій:

активних pos-терміналів стало більше на 3,5% – кількість зросла до 464 800 штук;

пунктів продажу та надання послуг, де приймаються платіжні картки також стало більше на 2,7% їхня кількість збільшилась до 473 900 штук.

Як змінилась кількість платіжних карток

Кількість платіжних карток з початку року зросла на 1%. Відповідно до останніх підрахунків, українці володіють орієнтовно 117,30 мільйонами штук.

При цьому, кількість саме безконтактних карток збільшилась на 3%. Зараз їх близько 59,5% від загальної кількості.

, що збільшилась і сума безконтактних операцій. У першому кварталі 2024 року вона сягнула 403 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2023 році цей показник був 307,4 мільярда гривень