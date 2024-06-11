Скільки потребує Україна

Денис Шмигаль наголосив на важливості чітко описати завдання та пріоритети для роботи платформи.

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Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Перше — це фінансова стабільність для України. Дефіцит нашого бюджету складає близько 20% ВВП. Для нас також важливо, аби ваша підтримка була прогнозованою, ритмічною та стабільною.

Намагаючись збільшити надходження до бюджету, український уряд запровадив кілька програм економічного стимулювання, які виявилися успішними.

Минулого року ВВП відновився на 5,3%. За перші 4 місяці цього року зростання на 4,4%. Відбувається збільшення експорту та інвестицій,

– сказав він.

Прем'єр-міністр наголосив на важливості переведення заморожених російських суверенних активів на допомогу Україні в її зусиллях з відновлення та зміцнення стійкості.

Також він закцентував увагу на необхідності реалізації Україною довгострокового плану системної фінансової підтримки до 2027 року для сприяння швидкому економічному відновленню в умовах триваючого конфлікту. Координаційна платформа була визначена ключовим органом, відповідальним за розробку цього плану для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.

Пріоритети відновлення України

Денис Шмигаль відзначив, що п’ять пріоритетів швидкого відновлення, які будуть актуальними і наступного року:

відбудова житла;

гуманітарне розмінування;

відновлення критичної інфраструктури;

відновлення економіки;

енергетика.

Особливої підтримки потребує енергетичний сектор, після безпрецедентних ударів Росії по українській енергосистемі.