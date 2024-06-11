Сколько нуждается Украина
Денис Шмыгаль отметил важность четко описать задачи и приоритеты для работы платформы.
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Первое - это финансовая стабильность для Украины. Дефицит нашего бюджета составляет около 20% ВВП. Для нас также важно, чтобы ваша поддержка была прогнозируемой, ритмичной и стабильной.
Пытаясь увеличить поступления в бюджет, украинское правительство ввело несколько программ экономического стимулирования, которые оказались успешными.
В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций,
– сказал он.
Премьер-министр подчеркнул важность перевода замороженных российских суверенных активов на помощь Украине в ее усилиях по восстановлению и укреплению устойчивости.
Также он акцентировал внимание на необходимости реализации Украиной долгосрочного плана системной финансовой поддержки до 2027 года для содействия быстрому экономическому восстановлению в условиях продолжающегося конфликта. Координационная платформа была определена ключевым органом, ответственным за разработку этого плана для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.
Приоритеты восстановления Украины
Денис Шмыгаль отметил, что пять приоритетов быстрого восстановления, которые будут актуальными и в следующем году:
- восстановление жилья;
- гуманитарное разминирование;
- восстановление критической инфраструктуры;
- восстановление экономики;
- энергетика.
В особой поддержке нуждается энергетический сектор, после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме.