Как оценивают убытки для энергетики
Вследствие полномасштабного вторжения России на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 миллиарда долларов.
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В то же время потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 миллиарда долларов.
Наибольшие убытки вызвали разрушения:
- объектов генерации электрической энергии – 8,5 миллиарда долларов;
- магистральных линий передачи электроэнергии – 2,1 миллиарда долларов;
- нефтегазовой инфраструктуры – 3,3 миллиарда долларов.
Во время полномасштабного вторжения было оккупировано более 18 гигаватт электрогенерирующих мощностей, в частности крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую АЭС. К тому же были полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.
Сколько средств нужно на восстановление
Косвенные потери энергетического сектора оцениваются в почти 40,1 миллиарда долларов, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний – 39,6 миллиарда долларов. Остальные относятся к расходам на разбор завалов и проведения демонтажных работ на поврежденных объектах – 0,5 миллиарда долларов.
Эта сумма включает финансовые потребности на восстановление в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры по принципу "Отстроить лучше, чем было" (48,5 миллиарда долларов). Остальные 2 миллиарда долларов предназначены для обеспечения ликвидности энергетических компаний, которые потеряли доходы из-за войны.
Потребности восстановления электроэнергетического сектора оценены в 33,8 миллиарда долларов, в частности, 29,3 миллиарда долларов необходимо для восстановления объектов генерации.