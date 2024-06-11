Как оценивают убытки для энергетики

Вследствие полномасштабного вторжения России на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 миллиарда долларов.

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В то же время потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 миллиарда долларов.

Интересно! По оценкам аналитической команды Киевской школы экономики, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 миллиарда долларов.

Наибольшие убытки вызвали разрушения:

объектов генерации электрической энергии – 8,5 миллиарда долларов;

магистральных линий передачи электроэнергии – 2,1 миллиарда долларов;

нефтегазовой инфраструктуры – 3,3 миллиарда долларов.

Во время полномасштабного вторжения было оккупировано более 18 гигаватт электрогенерирующих мощностей, в частности крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожскую АЭС. К тому же были полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.

Сколько средств нужно на восстановление

Косвенные потери энергетического сектора оцениваются в почти 40,1 миллиарда долларов, основная доля этой суммы приходится на потерянные доходы энергетических компаний – 39,6 миллиарда долларов. Остальные относятся к расходам на разбор завалов и проведения демонтажных работ на поврежденных объектах – 0,5 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Общие потребности восстановления энергетического сектора Украины предварительно оценены аналитической командой KSE в размере 50,5 миллиардов долларов.

Эта сумма включает финансовые потребности на восстановление в полном объеме разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры по принципу "Отстроить лучше, чем было" (48,5 миллиарда долларов). Остальные 2 миллиарда долларов предназначены для обеспечения ликвидности энергетических компаний, которые потеряли доходы из-за войны.

Потребности восстановления электроэнергетического сектора оценены в 33,8 миллиарда долларов, в частности, 29,3 миллиарда долларов необходимо для восстановления объектов генерации.

К слову! Еще 4,6 миллиарда долларов нужно для восстановления инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии. Восстановление нефтегазового сектора оценивается в 14,8 миллиарда долларов, а сектора централизованного теплоснабжения – в 1,4 миллиарда долларов, без учета восстановления крупных ТЭЦ.