Как экономить электроэнергию
После роста тарифа, украинцы начали искать методы эффективной экономии электроэнергии. Благодаря некоторым способам, можно значительно снизить размер коммуналки.
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Самыми действенными методами можно смело назвать следующие:
- Установка энергоэффективного оборудования. Проще всего это заменить обычные лампы накаливания на LED.
- Установка зонных счетчиков.
- Использование большинства бытовых приборов ночью. Прежде всего это будет способствовать разгрузке общей энергосистемы.
- Утепление помещений. Например, установка теплоотражающего экрана за батарею.
Как эффективно использовать бытовую технику
Бытовая техника нового поколения "заточена" под эффективное использование электроэнергии. К тому же часть приборов имеет экологический режим, то есть такой, при котором расход минимальный.
Чтобы уменьшить расход электроэнергии, нужно:
- полностью отключать приборы (в том числе из розетки);
- включать приборы только во время использования;
- вовремя проводить "профилактику" техники (например, размораживать холодильник).
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