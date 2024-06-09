Как экономить электроэнергию

После роста тарифа, украинцы начали искать методы эффективной экономии электроэнергии. Благодаря некоторым способам, можно значительно снизить размер коммуналки.

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Самыми действенными методами можно смело назвать следующие:

Установка энергоэффективного оборудования . Проще всего это заменить обычные лампы накаливания на LED.

. Проще всего это заменить обычные лампы накаливания на LED. Установка зонных счетчиков .

. Использование большинства бытовых приборов ночью . Прежде всего это будет способствовать разгрузке общей энергосистемы.

. Прежде всего это будет способствовать разгрузке общей энергосистемы. Утепление помещений. Например, установка теплоотражающего экрана за батарею.

Напомним! С 1 июня тариф на электроэнергию значительно вырос. Теперь для бытовых потребителей он достигает 4,32 гривны за киловатт-час.

Как эффективно использовать бытовую технику

Бытовая техника нового поколения "заточена" под эффективное использование электроэнергии. К тому же часть приборов имеет экологический режим, то есть такой, при котором расход минимальный.

Чтобы уменьшить расход электроэнергии, нужно:

полностью отключать приборы (в том числе из розетки);

включать приборы только во время использования;

вовремя проводить "профилактику" техники (например, размораживать холодильник).

Какой прибор "ест" больше всего электроэнергии/Инфографика 24 Канала

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