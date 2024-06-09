Як економити електроенергію

Після зростання тарифу, українці почали шукати методи ефективної економії електроенергії. Завдяки деяким способам, можна значно знизити розмір комуналки.

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Найдієвішими методами можна сміливо назвати такі:

  • Встановлення енергоефективного обладнання. Найпростіше це замінити звичайні лампи накалювання на LED.
  • Установка зонних лічильників.
  • Використання більшості побутових приладів вночі. Насамперед це сприятиме розвантаженню загальної енергосистеми.
  • Утеплення приміщень. Наприклад, встановлення тепловідбивного екрана за батарею.

Як ефективно використовувати побутову техніку

Побутова техніка нового покоління "заточена" під ефективне використання електроенергії. До того ж частина приладів має екологічний режим, тобто такий, при якому витрати мінімальні.

Щоб зменшити розхід електроенергії потрібно:

  • повністю відключати прилади (у тому числі з розетки);
  • вмикати прилади лише під час використання;
  • вчасно проводити "профілактику" техніки (наприклад, розморожувати холодильник).

Який прилад "їсть" найбільше електроенергії/Інфографіка 24 Каналу

Коли краще включати пралку/Інфографіка 24 Каналу