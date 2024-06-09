Як економити електроенергію

Після зростання тарифу, українці почали шукати методи ефективної економії електроенергії. Завдяки деяким способам, можна значно знизити розмір комуналки.

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Найдієвішими методами можна сміливо назвати такі:

Встановлення енергоефективного обладнання . Найпростіше це замінити звичайні лампи накалювання на LED.

. Найпростіше це замінити звичайні лампи накалювання на LED. Установка зонних лічильників .

. Використання більшості побутових приладів вночі . Насамперед це сприятиме розвантаженню загальної енергосистеми.

. Насамперед це сприятиме розвантаженню загальної енергосистеми. Утеплення приміщень. Наприклад, встановлення тепловідбивного екрана за батарею.

Нагадаємо! З 1 червня тариф на електроенергію значно зріс. Тепер для побутових споживачів він сягає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як ефективно використовувати побутову техніку

Побутова техніка нового покоління "заточена" під ефективне використання електроенергії. До того ж частина приладів має екологічний режим, тобто такий, при якому витрати мінімальні.

Щоб зменшити розхід електроенергії потрібно:

повністю відключати прилади (у тому числі з розетки);

вмикати прилади лише під час використання;

вчасно проводити "профілактику" техніки (наприклад, розморожувати холодильник).

Який прилад "їсть" найбільше електроенергії/Інфографіка 24 Каналу

Коли краще включати пралку/Інфографіка 24 Каналу