Як економити електроенергію
Після зростання тарифу, українці почали шукати методи ефективної економії електроенергії. Завдяки деяким способам, можна значно знизити розмір комуналки.
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Найдієвішими методами можна сміливо назвати такі:
- Встановлення енергоефективного обладнання. Найпростіше це замінити звичайні лампи накалювання на LED.
- Установка зонних лічильників.
- Використання більшості побутових приладів вночі. Насамперед це сприятиме розвантаженню загальної енергосистеми.
- Утеплення приміщень. Наприклад, встановлення тепловідбивного екрана за батарею.
Як ефективно використовувати побутову техніку
Побутова техніка нового покоління "заточена" під ефективне використання електроенергії. До того ж частина приладів має екологічний режим, тобто такий, при якому витрати мінімальні.
Щоб зменшити розхід електроенергії потрібно:
- повністю відключати прилади (у тому числі з розетки);
- вмикати прилади лише під час використання;
- вчасно проводити "профілактику" техніки (наприклад, розморожувати холодильник).
Який прилад "їсть" найбільше електроенергії/Інфографіка 24 Каналу
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