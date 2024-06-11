Як оцінюють збитки для енергетики
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 мільярда доларів.
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Водночас потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять 50,5 мільярда доларів.
Найбільші збитки спричинили руйнування:
- об’єктів генерації електричної енергії – 8,5 мільярда доларів;
- магістральних ліній передачі електроенергії – 2,1 мільярда доларів;
- нафтогазової інфраструктури – 3,3 мільярда доларів.
Під час повномасштабного вторгнення було окуповано понад 18 гігаватів електрогенерувальних потужностей, зокрема, найбільшу в Європі атомну електростанцію – Запорізьку АЕС. До того ж були повністю зруйновані Каховська та Дніпровська ГЕС, а також Зміївська та Трипільська ТЕС.
Скільки коштів потрібно на відновлення
Непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже 40,1 мільярда доларів, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній – 39,6 мільярда доларів. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведення демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах – 0,5 мільярда доларів.
Ця сума включає фінансові потреби на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури за принципом "Відбудувати краще, ніж було" (48,5 мільярда доларів). Решта 2 мільярди доларів призначені для забезпечення ліквідності енергетичних компаній, які втратили доходи через війну.
Потреби відновлення електроенергетичного сектору оцінені у 33,8 мільярда доларів, зокрема, 29,3 мільярда доларів необхідно для відновлення об’єктів генерації.