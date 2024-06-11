Як оцінюють збитки для енергетики

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 мільярда доларів.

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Водночас потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять 50,5 мільярда доларів.

Цікаво! За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад 16,1 мільярда доларів.

Найбільші збитки спричинили руйнування:

об’єктів генерації електричної енергії – 8,5 мільярда доларів;

магістральних ліній передачі електроенергії – 2,1 мільярда доларів;

нафтогазової інфраструктури – 3,3 мільярда доларів.

Під час повномасштабного вторгнення було окуповано понад 18 гігаватів електрогенерувальних потужностей, зокрема, найбільшу в Європі атомну електростанцію – Запорізьку АЕС. До того ж були повністю зруйновані Каховська та Дніпровська ГЕС, а також Зміївська та Трипільська ТЕС.

Скільки коштів потрібно на відновлення

Непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже 40,1 мільярда доларів, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній – 39,6 мільярда доларів. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведення демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах – 0,5 мільярда доларів.

Зауважте! Загальні потреби відновлення енергетичного сектору України попередньо оцінені аналітичною командою KSE у розмірі 50,5 мільярда доларів.

Ця сума включає фінансові потреби на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури за принципом "Відбудувати краще, ніж було" (48,5 мільярда доларів). Решта 2 мільярди доларів призначені для забезпечення ліквідності енергетичних компаній, які втратили доходи через війну.

Потреби відновлення електроенергетичного сектору оцінені у 33,8 мільярда доларів, зокрема, 29,3 мільярда доларів необхідно для відновлення об’єктів генерації.

До слова! Ще 4,6 мільярда доларів потрібно для відновлення інфраструктури передачі та розподілу електроенергії. Відновлення нафтогазового сектору оцінюється у 14,8 мільярда доларів, а сектору централізованого теплопостачання – у 1,4 мільярда доларів, без урахування відновлення великих ТЕЦ.