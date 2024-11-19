МВФ оцінив прогрес України

Очікується, що МВФ затвердить це рішення найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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За словами прем'єр-міністра, у МВФ оцінили прогрес України у виконанні зобов'язань і відзначили, що економіка залишається стійкою.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вдячний партнерам з МВФ та українській команді за успішну й злагоджену роботу задля зміцнення й розвитку нашої держави.

Що цьому передувало

Перед виділенням коштів від МВФ до України прибула місія Фонду. Щоб отримати шостий перегляд програми макрофінансової допомоги, Україна мала виконати кілька ключових завдань. Зокрема, потрібно було: