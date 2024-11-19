МВФ оценил прогресс Украины
Ожидается, что МВФ утвердит это решение в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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По словам премьер-министра, в МВФ оценили прогресс Украины в выполнении обязательств и отметили, что экономика остается устойчивой.
Благодарен партнерам из МВФ и украинской команде за успешную и слаженную работу для укрепления и развития нашего государства.
Что этому предшествовало
Перед выделением средств от МВФ в Украину прибыла миссия Фонда. Чтобы получить шестой пересмотр программы макрофинансовой помощи, Украина должна была выполнить несколько ключевых задач. В частности, нужно было:
- провести обзор довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;
- оценить финансовые риски для стабильности и подготовить план действий для различных сценариев;
- оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;
- разработать политику управления государственной собственностью, политику дивидендов и стратегию приватизации.