Яку кількість операцій здійснюють українці
За перші місяці 2024 року, кількість операцій з використанням платіжних карток українських банків сягнула 1,95 мільярда штук. Йдеться як про ті маніпуляції, що були виконані в Україні, так і за кордоном.
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При цьому загальна сума цих операцій склала – 1,48 трильйона гривень. Збільшилась і кількість обладнання для проведення таких фінансових операцій:
- активних pos-терміналів стало більше на 3,5% – кількість зросла до 464 800 штук;
- пунктів продажу та надання послуг, де приймаються платіжні картки також стало більше на 2,7% їхня кількість збільшилась до 473 900 штук.
Як змінилась кількість платіжних карток
Кількість платіжних карток з початку року зросла на 1%. Відповідно до останніх підрахунків, українці володіють орієнтовно 117,30 мільйонами штук.
При цьому, кількість саме безконтактних карток збільшилась на 3%. Зараз їх близько 59,5% від загальної кількості.