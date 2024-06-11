Какое количество операций осуществляют украинцы
За первые месяцы 2024 года, количество операций с использованием платежных карт украинских банков достигло 1,95 миллиарда штук. Речь идет как о тех манипуляциях, что были выполнены в Украине, так и за рубежом.
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При этом общая сумма этих операций составила – 1,48 триллиона гривен. Увеличилось и количество оборудования для проведения таких финансовых операций:
- активных pos-терминалов стало больше на 3,5% – количество возросло до 464 800 штук;
- пунктов продажи и предоставления услуг, где принимаются платежные карты также стало больше на 2,7% их количество увеличилось до 473 900 штук.
Как изменилось количество платежных карт
Количество платежных карт с начала года выросло на 1%. Согласно последним подсчетам, украинцы владеют ориентировочно 117,30 миллиона штук.
При этом, количество именно бесконтактных карт увеличилось на 3%. Сейчас их около 59,5% от общего количества.