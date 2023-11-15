Заміна лічильника: у яких випадках це відбувається безкоштовно

Повірка лічильників це обов'язкова процедура, яка має здійснюватись регулярно. Пристрій має свій термін придатності, тому його потрібно вчасно замінювати.

Коли потрібно замінювати лічильник

Необхідно розуміти, що від того наскільки коректно працює пристрій, залежить правильність отриманих показників. У деяких випадках лічильник можуть полагодити, проте є і ситуації, коли без заміни не обійтися.

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Загалом заміни бувають:

Планові – обслуговуюча компанія фіксує термін дії лічильника і коли він закінчується, повідомляють споживача про заміну.

Позапланові – пристрій можуть замінити на новіший (технічніший), якщо компанія має такі можливості, у такому випадку справність лічильника не грає ролі. Також це можливо у аварійних ситуаціях. До прикладу, коли під час повірки лічильника виявлена несправність, яку неможливо усунути

Хто може отримати безкоштовну заміну лічильника

Якщо повірка лічильника не здійснюється вчасно, він може бути визнаним несправним і підлягати позаплановій заміні.

Відповідно до чинного законодавства, безоплатна заміна лічильника виконується для побутових споживачів, якщо це планова процедура. Також безкоштовне здійснення операції відбувається, коли це ініціатива компанії, що обслуговує домогосподарство.

Якщо йдеться про лічильники, які знаходяться на території комерційних підприємств, там діють аналогічні правила. У цьому випадку, важливо, аби повірка пристрою відбувалася вчасно.

При заміні лічильника, спеціаліст, який виконує процедуру, має надати вам відповідні документи.