Хто з ВПО отримає безкоштовне житло

16 листопада 2023, 18:35
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Джерело:

ВРУ

Забезпечити усіх переселенців безкоштовним житлом надзвичайно дорога ініціатива. Саме тому реалізувати цю ідею до кінця, поки що неможливо.

Хто може отримати безкоштовне житло

Першочергово безоплатним житлом мають забезпечити дітей-сиріт, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.Оскільки забезпечити цю ініціативу повністю, поки що немає фінансової можливості, її реалізують дещо іншим чином. 

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Станом на зараз, пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на 6 місяців. ВПО мають оплачувати виключно спожиту комуналку.

Розв'язувати питання з розселенням переселенців мають органи місцевого самоврядування. Ці установи зобов'язані виконувати такі обов'язки:

  • здійснювати побудову нової нерухомості та реконструкцію застарілих будинків;
  • орендувати та викуповувати будинки;
  • передавати нерухомість у державну чи комунальну власність;
  • перетворювати нежитловий фонд у статус житлового;
  • здійснювати капітальний ремонт об'єкту.

Щоб отримати докладну консультацію від вповноважених органів, можна звернутись за такими телефонами:

  • 066-813-62-39 – гаряча лінія для консультації питань, які стосуються ВПО;
  • 15-48 – гаряча лінія Мінреінтеграції.

Яку допомогу отримують ВПО

Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги. За допомогою програму "Прихисток" ВПО знаходять нове тимчасове житло. Зараз прихистили переселенців уже понад 150 тисяч українських земель.

Які кошти ВПО отримують зараз щомісячно:

  • 2 000 гривень – дорослі старше 18 років;
  • 3 000 гривень – діти, особи з інвалідністю.
Автор: Анастасія Зорик