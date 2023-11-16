Хто з ВПО отримає безкоштовне житло

Забезпечити усіх переселенців безкоштовним житлом надзвичайно дорога ініціатива. Саме тому реалізувати цю ідею до кінця, поки що неможливо.

Хто може отримати безкоштовне житло

Першочергово безоплатним житлом мають забезпечити дітей-сиріт, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.Оскільки забезпечити цю ініціативу повністю, поки що немає фінансової можливості, її реалізують дещо іншим чином.

Читайте також Мільярди гривень вкладень: в яких банках українці тримають гроші

Станом на зараз, пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на 6 місяців. ВПО мають оплачувати виключно спожиту комуналку.

Розв'язувати питання з розселенням переселенців мають органи місцевого самоврядування. Ці установи зобов'язані виконувати такі обов'язки:

здійснювати побудову нової нерухомості та реконструкцію застарілих будинків;

орендувати та викуповувати будинки;

передавати нерухомість у державну чи комунальну власність;

перетворювати нежитловий фонд у статус житлового;

здійснювати капітальний ремонт об'єкту.

Щоб отримати докладну консультацію від вповноважених органів, можна звернутись за такими телефонами:

066-813-62-39 – гаряча лінія для консультації питань, які стосуються ВПО;

15-48 – гаряча лінія Мінреінтеграції.

Яку допомогу отримують ВПО

Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги. За допомогою програму "Прихисток" ВПО знаходять нове тимчасове житло. Зараз прихистили переселенців уже понад 150 тисяч українських земель.

Які кошти ВПО отримують зараз щомісячно: