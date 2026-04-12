Пенсіонерам дають безкоштовні путівки: хто може поїхати в санаторій

Окремі категорії пенсіонерів можуть пройти безкоштовне санаторно-курортне лікування в Україні. Однак таке право надається не всім і залежить від дотримання встановлених умов та наявності відповідних підстав.

Хто може безкоштовно поїхати в санаторій?

Раніше право на безоплатне санаторно-курортне лікування мали окремі пільгові категорії пенсіонерів. До них належали, зокрема, особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій, а також громадяни, які отримали інвалідність унаслідок війни або мають особливі заслуги перед державою.

Водночас упродовж останніх років підхід до фінансування таких програм суттєво змінився. У державному бюджеті на 2023–2025 роки витрати на санаторно-курортне лікування для більшості пенсіонерів, включно з пільговими категоріями, фактично не передбачалися, пише УНІАН.

Станом на тепер право на безоплатне оздоровлення збережене лише для окремої категорії осіб, які зазнали незаконного позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України та повернулися з полону. Саме вони можуть розраховувати на забезпечення путівками за рахунок держави.

Як оформити безкоштовну путівку в санаторій пенсіонеру?

Для отримання санаторно-курортного лікування необхідно звернутися до органів соціального захисту населення або подати документи через ЦНАП за місцем проживання, пише на "На пенсії". Стандартний пакет документів включає заяву встановленого зразка, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також медичний висновок від лікаря, з яким укладено декларацію.

Зверніть увагу! У цьому висновку має бути зазначено, яке саме лікування рекомендоване.

Крім того, обов’язковим є документ, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії. Саме він визначає право на отримання путівки у межах чинних програм підтримки.

