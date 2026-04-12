Кто может бесплатно поехать в санаторий?

Ранее право на бесплатное санаторно-курортное лечение имели отдельные льготные категории пенсионеров. К ним относились, в частности, лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий, а также граждане, которые получили инвалидность вследствие войны или имеют особые заслуги перед государством.

В то же время на протяжении последних лет подход к финансированию таких программ существенно изменился. В государственном бюджете на 2023–2025 годы расходы на санаторно-курортное лечение для большинства пенсионеров, включая льготные категории, фактически не предусматривались, пишет УНИАН.

По состоянию на теперь право на бесплатное оздоровление сохранено только для отдельной категории лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и вернулись из плена. Именно они могут рассчитывать на обеспечение путевками за счет государства.

Как оформить бесплатную путевку в санаторий пенсионеру?

Для получения санаторно-курортного лечения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или подать документы через ЦНАП по месту жительства, пишет на "На пенсии". Стандартный пакет документов включает заявление установленного образца, копии паспорта и идентификационного кода, а также медицинское заключение от врача, с которым заключена декларация.

Обратите внимание! В этом заключении должно быть указано, какое именно лечение рекомендовано.

Кроме того, обязательным является документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии. Именно он определяет право на получение путевки в рамках действующих программ поддержки.

