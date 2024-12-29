Безоплатний проїзд у маршрутках: хто з українців матиме право на пільгу у 2025 році
В Україні деякі категорії громадян мають право на пільговий проїзд у маршрутних таксі. Зокрема такі права матимуть українці у 2025 році.
Хто може безплатно їздити у маршрутках у 2025 році
Так законодавством передбачається безплатний проїзд у громадському транспорті для вразливих категорій населення, пише 24 канал з посиланням на сайт Безоплатної правової допомоги.
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Йдеться про таких осіб:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;
- інваліди війни та особи, які прирівняні до них;
- військовослужбовці строкової служби;
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;
- батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту,
- Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;
- поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;
- реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;
- особи з інвалідністю першої та другої групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії;
- діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;
- діти з багатодітних сімей;
- діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).
Чи можуть відмовити у безплатному проїзді
Водію, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти у пільговому перевезенні, крім випадків, передбачених законом.
Зверніть увагу! Водночас безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.
Що робити, якщо відмовили у безплатному проїзді
Якщо людині без причини відмовили у безплатному проїзді, то їй необхідно:
- дізнатися найменування перевізника та його контактні дані;
- прізвище, ім’я та по батькові водія;
- записати номер транспортного засобу;
- зазначити час та маршрут;
- придбати та зберегти квиток;
- мати свідків.
Потім слід звернутися із заявою до таких можливих установ:
- працівників поліції;
- до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті;
- транспортного відділу міської ради;
- Державної служби України з безпеки на транспорті.
Важливо! Якщо водій відмовляється слідувати маршрутом, поки пільговик не оплатить проїзд, то варто викликати наряд поліції.