У якому транспорті пенсіонери не можуть їздити за пільгами

Пенсіонери в Україні мають пільги на проїзд у громадському транспорті. Втім, можливість їздити безоплатно поширюється не на всі види транспорту.

На який транспорт пільги не діють

В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів є безкоштовним. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування, як-от маршрутки, тролейбуси чи автобуси.

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Також пільги поширюються на приміський транспорт, як-от електрички.

Є нюанс щодо проїзду в міському транспорті. Слід пам'ятати, що тарифи та пільгові категорії пасажирів визначаються місцевими радами. Це рішення має бути оприлюднене на офіційному сайті ради, а в кожній маршрутці повинна бути розміщена відповідна інформація.

Проте це правило не поширюється на метро та таксі. Також пільга не діє на залізничний транспорт міжміського сполучення.

Для безкоштовного проїзду пенсіонерам потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.