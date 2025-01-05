Не витратять жодної копійки: за які послуги можуть не сплачувати українські пенсіонери
Для пенсіонерів в Україні передбачені певні пільги. Тому люди похилого віку можуть отримувати деякі послуги або зі знижкою, або абсолютно безплатно.
Хто з пенсіонерів може не сплачувати комунальні послуги
Наприклад, деякі особи, що досягли пенсійного віку, можуть не сплачувати комунальні послуги, повідомляє 24 канал з посиланням на постанову "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".
Читайте також Хто з пенсіонерів може збільшити свою пенсію на майже 1000 гривень у січні
Якщо пенсіонери звільняються проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали за
конкретними професіями, то вони звільняються від сплати:
- за житлово-комунальні послуги:
- газ;
- тверде паливо.
Для цього людина мала працювати вчителем, бібліотекарем, медиком або працівником культури.
Варто також відзначити житлові субсидії. Вони допомагають пенсіонерам зменшити витрати коштів на комуналку.
Важливо! Однак розмір субсидій є індивідуальним. Він залежить від сумарних доходів пенсіонера та вартості житлово-комунальних послуг.
Які інші пільги мають українські пенсіонери
Крім того, українці похилого віку можуть безплатно їздити у міському транспорті. Проте це не стосується метро. Також людям пенсійного віку потрібно сплачувати проїзд у таксі.
До того ж пенсіонери в Україні можуть отримати первинну та вторинну юридичну допомогу абсолютно безплатно. Але тільки якщо пенсія особи становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень для осіб з інвалідністю.
Також зараз пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку. Про це йдеться в українському законодавстві.
Зверніть увагу! Але така пільга діє лише у випадку, якщо ділянка, що належить громадянину, відповідає визначеним нормам.