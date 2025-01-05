Не витратять жодної копійки: за які послуги можуть не сплачувати українські пенсіонери

Для пенсіонерів в Україні передбачені певні пільги. Тому люди похилого віку можуть отримувати деякі послуги або зі знижкою, або абсолютно безплатно.

Хто з пенсіонерів може не сплачувати комунальні послуги

Наприклад, деякі особи, що досягли пенсійного віку, можуть не сплачувати комунальні послуги, повідомляє 24 канал з посиланням на постанову "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

Читайте також Хто з пенсіонерів може збільшити свою пенсію на майже 1000 гривень у січні

Якщо пенсіонери звільняються проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали за

конкретними професіями, то вони звільняються від сплати:

за житлово-комунальні послуги:

газ;

тверде паливо.

Для цього людина мала працювати вчителем, бібліотекарем, медиком або працівником культури.

Варто також відзначити житлові субсидії. Вони допомагають пенсіонерам зменшити витрати коштів на комуналку.

Важливо! Однак розмір субсидій є індивідуальним. Він залежить від сумарних доходів пенсіонера та вартості житлово-комунальних послуг.

Які інші пільги мають українські пенсіонери

Крім того, українці похилого віку можуть безплатно їздити у міському транспорті. Проте це не стосується метро. Також людям пенсійного віку потрібно сплачувати проїзд у таксі.

До того ж пенсіонери в Україні можуть отримати первинну та вторинну юридичну допомогу абсолютно безплатно. Але тільки якщо пенсія особи становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень для осіб з інвалідністю.

Також зараз пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку. Про це йдеться в українському законодавстві.

Зверніть увагу! Але така пільга діє лише у випадку, якщо ділянка, що належить громадянину, відповідає визначеним нормам.