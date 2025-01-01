Хто може отримати надбавку понад 900 гривень
Пенсіонер, який має погіршений стан здоров'я, може отримати спеціальну надбавку, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
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Зверніть увагу! Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня). Тобто, зараз це значення – 944 гривні.
На таку надбавку мають право пенсіонери старше 80 років, За умови, що вони:
- проживають на самоті;
- отримують пенсійну виплату за віком;
- потребують є догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я.
Як отримати таку надбавку
Щоб отримати таку надбавку особа має особисто звернутись у ПФУ з заявою та такими документами:
- паспорт;
- РНОКПП;
- виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер, станом на зараз, не отримує надбавки на догляд;
- висновок лікарсько-консультативної комісії про погіршений стан здоров'я.