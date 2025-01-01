Хто може отримати надбавку понад 900 гривень

Пенсіонер, який має погіршений стан здоров'я, може отримати спеціальну надбавку, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Зверніть увагу! Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня). Тобто, зараз це значення – 944 гривні.

На таку надбавку мають право пенсіонери старше 80 років, За умови, що вони:

  • проживають на самоті;
  • отримують пенсійну виплату за віком;
  • потребують є догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я.

Як отримати таку надбавку

Щоб отримати таку надбавку особа має особисто звернутись у ПФУ з заявою та такими документами:

  • паспорт;
  • РНОКПП;
  • виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер, станом на зараз, не отримує надбавки на догляд;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про погіршений стан здоров'я.