Хто може отримати надбавку понад 900 гривень

Пенсіонер, який має погіршений стан здоров'я, може отримати спеціальну надбавку, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Зверніть увагу! Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня). Тобто, зараз це значення – 944 гривні.

На таку надбавку мають право пенсіонери старше 80 років, За умови, що вони:

проживають на самоті;

отримують пенсійну виплату за віком;

потребують є догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я.

Як отримати таку надбавку

Щоб отримати таку надбавку особа має особисто звернутись у ПФУ з заявою та такими документами: