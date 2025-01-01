Кто может получить надбавку более 900 гривен

Пенсионер, который имеет ухудшенное состояние здоровья, может получить специальную надбавку, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Обратите внимание! Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна). То есть, сейчас это значение – 944 гривны.

На такую надбавку имеют право пенсионеры старше 80 лет, При условии, что они:

проживают в одиночестве;

получают пенсионную выплату по возрасту;

нуждаются в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья.

Как получить такую надбавку

Чтобы получить такую надбавку лицо должно лично обратиться в ПФУ с заявлением и такими документами: