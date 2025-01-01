Кто может получить надбавку более 900 гривен
Пенсионер, который имеет ухудшенное состояние здоровья, может получить специальную надбавку, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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Обратите внимание! Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна). То есть, сейчас это значение – 944 гривны.
На такую надбавку имеют право пенсионеры старше 80 лет, При условии, что они:
- проживают в одиночестве;
- получают пенсионную выплату по возрасту;
- нуждаются в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья.
Как получить такую надбавку
Чтобы получить такую надбавку лицо должно лично обратиться в ПФУ с заявлением и такими документами:
- паспорт;
- РНОКПП;
- выписка из ПФУ, которая удостоверяет, что пенсионер, по состоянию на сейчас, не получает надбавки на уход;
- заключение врачебно-консультативной комиссии об ухудшенном состоянии здоровья.