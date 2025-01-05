Кто из пенсионеров может не платить коммунальные услуги

Например, некоторые лица, достигшие пенсионного возраста, могут не платить коммунальные услуги, сообщает 24 канал со ссылкой на постановление "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

Читайте также Кто из пенсионеров может увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен в январе

Если пенсионеры освобождаются проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали по

конкретным профессиям, то они освобождаются от уплаты:

за жилищно-коммунальные услуги:

газ;

твердое топливо.

Для этого человек должен был работать учителем, библиотекарем, медиком или работником культуры.

Стоит также отметить жилищные субсидии. Они помогают пенсионерам уменьшить расходы средств на коммуналку.

Важно! Однако размер субсидий является индивидуальным. Он зависит от суммарных доходов пенсионера и стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Какие другие льготы имеют украинские пенсионеры

Кроме того, украинцы пожилого возраста могут бесплатно ездить в городском транспорте. Однако это не касается метро. Также людям пенсионного возраста нужно оплачивать проезд в такси.

К тому же пенсионеры в Украине могут получить первичную и вторичную юридическую помощь абсолютно бесплатно. Но только если пенсия лица составляет менее чем 4 722 гривны или менее чем 6 056 гривен для лиц с инвалидностью.

Также сейчас пенсионеров освободили от уплаты земельного налога. Об этом говорится в украинском законодательстве.

Обратите внимание! Но такая льгота действует только в случае, если участок, принадлежащий гражданину, соответствует определенным нормам.