Не всі пенсіонери можуть безплатно їздити у транспорті — кому доведеться заплатити за квиток

Українські пенсіонери можуть користуватися чималою кількістю пільг. Зокрема й тих, що стосуються транспорту.

Хто з пенсіонерів не зможе їздити безплатно у транспорті

Тобто ті особи, що досягли пенсійного віку, мають право на безплатний проїзд містом, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Однак ця пільга доступна лише за умови наявності пенсійного посвідчення. Людина має продемонструвати документ, аби отримати безплатний квиток.

Важливо! За інших обставин же українцю або українці доведеться заплатити за проїзд.