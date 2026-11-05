Економіка Росії сиплеться: в десятках регіонів масово зростає безробіття

Економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися, завдаючи удару по ринку праці. Поки пропаганда розповідає про стабільність, реальна картина в регіонах виглядає зовсім інакше.

Що відбувається з робочими місцями

За даними російського Мінпраці, від початку року одразу в 55 російських регіонах різко збільшилася кількість громадян, які стали на облік у службах зайнятості, пишуть російські "Відомості".

Найпомітніше зростання зареєстрованого безробіття зафіксували в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – на 54% у річному вимірі.

Значно зросла кількість безробітних на обліку й в інших регіонах:

у Марій Ел показник збільшився на 33%;

у Бєлгородській області – на 26%;

в Івановській – на 25%;

у тимчасово окупованому Криму – на 21%.

Загалом наприкінці вересня в російських службах зайнятості зареєстровали 276 тисяч людей.

Чому вакансії є, а працювати нікому

Одна з причин масового безробіття полягає в розподілі робочих місць між регіонами. Хоча загалом по Росії роботодавці заявили про 1,91 мільйона вільних робочих місць, цей попит розподілений катастрофічно нерівномірно:

в Інгушетії на 100 вільних місць претендує понад 8 тисяч безробітних;

в Чечні – понад тисячу людей;

а в Ненецькому автономному окрузі – усього 122 людини.

Економіка ворога також страждає від глибоких структурних дисбалансів, оскільки кваліфікація багатьох людей просто не відповідає потребам підприємств.

Зокрема, директор рейтингів агентства "Експерт РА" Владислав Бухарський зазначає, що в окремих регіонах попит на працівників падає одразу в цілих секторах, зокрема у промисловості.

Водночас офіційна статистика приховує реальні масштаби проблеми. Керівниця групи рейтингів АКРА Олена Анісімова визнає, що зареєстроване безробіття відображає лише частину картини.

Цей показник є значно нижчим за реальні оцінки, які розраховуються за методологією Міжнародної організації праці,

– підкреслила експертка.

Нагадаємо, що дефіцит працівників вже давно гальмує російську економіку. Зокрема, ще у травні повідомлялося, що промисловості Росії бракує 1,9 мільйона працівників, а нестача кадрів ускладнює виробництво та модернізацію