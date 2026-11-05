Економіка Росії сиплеться: в десятках регіонів масово зростає безробіття

В регіонах Росії масово зростає безробіття / Фото: Рixabay
Економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися, завдаючи удару по ринку праці. Поки пропаганда розповідає про стабільність, реальна картина в регіонах виглядає зовсім інакше.
Що відбувається з робочими місцями
За даними російського Мінпраці, від початку року одразу в 55 російських регіонах різко збільшилася кількість громадян, які стали на облік у службах зайнятості, пишуть російські "Відомості".
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Найпомітніше зростання зареєстрованого безробіття зафіксували в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – на 54% у річному вимірі.
Значно зросла кількість безробітних на обліку й в інших регіонах:
- у Марій Ел показник збільшився на 33%;
- у Бєлгородській області – на 26%;
- в Івановській – на 25%;
- у тимчасово окупованому Криму – на 21%.
Загалом наприкінці вересня в російських службах зайнятості зареєстровали 276 тисяч людей.
Чому вакансії є, а працювати нікому
Одна з причин масового безробіття полягає в розподілі робочих місць між регіонами. Хоча загалом по Росії роботодавці заявили про 1,91 мільйона вільних робочих місць, цей попит розподілений катастрофічно нерівномірно:
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- в Інгушетії на 100 вільних місць претендує понад 8 тисяч безробітних;
- в Чечні – понад тисячу людей;
- а в Ненецькому автономному окрузі – усього 122 людини.
Економіка ворога також страждає від глибоких структурних дисбалансів, оскільки кваліфікація багатьох людей просто не відповідає потребам підприємств.
Зокрема, директор рейтингів агентства "Експерт РА" Владислав Бухарський зазначає, що в окремих регіонах попит на працівників падає одразу в цілих секторах, зокрема у промисловості.
Водночас офіційна статистика приховує реальні масштаби проблеми. Керівниця групи рейтингів АКРА Олена Анісімова визнає, що зареєстроване безробіття відображає лише частину картини.
Цей показник є значно нижчим за реальні оцінки, які розраховуються за методологією Міжнародної організації праці
Нагадаємо, що дефіцит працівників вже давно гальмує російську економіку. Зокрема, ще у травні повідомлялося, що промисловості Росії бракує 1,9 мільйона працівників, а нестача кадрів ускладнює виробництво та модернізацію
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