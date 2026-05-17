Що відомо про промисловість Росії?

Про те, як одна з основних сфер, яка годувала бюджет Москви, потерпає кризу, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

За інформацією Міністерства промисловості Росії, у галузі не вистачає майже 1,9 мільйона працівників:

500 тисяч – з вищою освітою;

1,4 мільйона – фахівців із середньою професійною освітою.

Як зазначає українська розвідка, проблема навіть не в масштабах дефіциту, а в тому, що працівників немає звідки брати.

Так, у 2024 році Росія випустила 386 тисяч інженерів та технічних фахівців. Після закінчення навчання на виробництвах залишається лише 27 – 28% від усіх випускників галузі. Зазвичай молодь шукає вакансії з більшими заробітками.

Виходить, що щорічно державна система готує кадри, яких промислова сфера не може втримати через брак ресурсів та забезпечення. Основними причинами є:

дорогі кредити для підприємств; брак інвестицій; неможливість підвищити зарплати.

Окреме питанням – вік працівників. За останні 10 років частка молодших працівників (до 30 років) скоротилася з 22% до 12%. Частка працівників у віці понад 60 років зросла на 60%. Тобто заводи старіють разом із робітниками.

Можливим рішенням для російської промисловості могло б стати технологічне оновлення. Однак автоматизація та цифровізація в країні занадто повільні. Технології не встигають замінити тих людей, що йдуть зі сфери.

У результаті підприємства тримаються на плаву завдяки чисельності персоналу – архаїчна модель, яка потребує все більше людей, яких постійно меншає,

– акцентували в розвідці.

Зокрема там додають, що промисловість Росії опиняється в глухому куті. Нестача працівників гальмує і поточне виробництво і можливу модернізацію. Водночас країна не може інвестувати в нові технології й автоматизацію. Через це технологічне відставання Москви від решти світу лише посилюватиметься.

Що відомо про економіку Росії?

З початком війни в Ірані, зріс попит на російські нафтопродукти. Кремль дійсно збільшив доходи від продажу нафти, чим може закривати дефіцит бюджету. Однак експерти наголошують, що нафтових надходжень все одно не вистачить, щоб нормалізувати економіку Кремля.

Зокрема раніше Володимир Зеленський розповів для телемарафону "Єдині новини", що дефіцит бюджету Росії складає 100 мільярдів доларів і гроші з нафти не допоможуть втримати економіку.

У Росії великі проблеми з економікою. Дефіцит бюджету в 100 мільярдів доларів не покрити за рахунок короткої війни на Близькому Сході. Поки що вони покрили лише 10%, не більше,

– пояснив президент.

Володимир Власюк, директор ДП Укрпромзовнішекспертиза, голова комітету з промислової модернізації при ТПП України та кандидат економічних наук розповів для NV, що ситуація в Росії погіршується.

Експерт наголошує, що саме економіка є ключовим фактором, який визначає спроможність країни вести війну. Нині в Москві класичний сценарій, за яким витрати на війну збільшуються, але коштів у бюджеті меншає.

Формально російська статистика ще намагається показувати "стабільність". Але якщо подивитися глибше – через інфляцію та реальну динаміку економіки – картина інша. Йдеться про стагфляцію: одночасно високу інфляцію і відсутність економічного зростання. За альтернативними оцінками інфляція вже перебуває в діапазоні 15 – 20%+, тобто щонайменше вдвічі вища за офіційну,

– пояснив економіст.

Він додав, що з 6,5 трильйона рублів щорічні витрати на війну зросли до 19,8 трильйона. Йдеться про 2021 – 2025 роки.

Економіст пояснив, що в Росії формується замкнене коло, коли не рятують навіть фінансові резерви. Так більше грошей без зростання економіки підвищують інфляцію. Висока інфляція сприяє падінню реальних доходів населення. Як наслідок – люди починають витрачати гроші швидше, а ціни ще більше зростають.

Що ще відомо про стан російської економіки?

Хоча президент Росії заявив, що протягом березня ВВП країни зріс на 1,8%, ситуація не змінюється. Українська розвідка повідомляла, що дефіцит Росії сягнув 78,4 мільярда доларів США за перші чотири місяці 2026 року.

Мінекономрозвитку Росії зокрема зазначали, що сповільнення та відставання економіки Росії матиме тривалий характер. І навіть теперішні показники показують суттєву різницю. Якщо в Росії передбачали зростання ВВП на рівні 3% щороку, то статистика за 2014 – 2025 роки показує інше. Річне зростання економіки було близько в 1,6%.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко для 24 Каналу розповів, що серйозні наслідки в економіці можуть бути навіть через відключення інтернету.

"Тільки від того, що відключили інтернет у Москві та Санкт-Петербурзі, втрати можуть мати для Росії трильйонні негативні наслідки. Це при тому, що цих трильйонів у Росії все менше. Так чи інакше вона починає рахувати останні копійки", – пояснив дипломат.

Він додав, що нині будь-який крок Росії не покращує ситуацію, а навпаки погіршує її.