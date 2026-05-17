Что известно о промышленности России?

О том, как одна из основных сфер, которая кормила бюджет Москвы, страдает от кризиса, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

По информации Министерства промышленности России, в отрасли не хватает почти 1,9 миллиона работников:

500 тысяч – с высшим образованием;

1,4 миллиона – специалистов со средним профессиональным образованием.

Как отмечает украинская разведка, проблема даже не в масштабах дефицита, а в том, что работников неоткуда брать.

Так, в 2024 году Россия выпустила 386 тысяч инженеров и технических специалистов. После окончания обучения на производствах остается лишь 27 – 28% от всех выпускников отрасли. Обычно молодежь ищет вакансии с большими заработками.

Получается, что ежегодно государственная система готовит кадры, которых промышленная сфера не может удержать из-за нехватки ресурсов и обеспечения. Основными причинами являются:

дорогие кредиты для предприятий; нехватка инвестиций; невозможность повысить зарплаты.

Отдельный вопрос – возраст работников. За последние 10 лет доля молодых работников (до 30 лет) сократилась с 22% до 12%. Доля работников в возрасте более 60 лет выросла на 60%. То есть заводы стареют вместе с рабочими.

Возможным решением для российской промышленности могло бы стать технологическое обновление. Однако автоматизация и цифровизация в стране слишком медленные. Технологии не успевают заменить уходящих из сферы людей,.

В результате предприятия держатся на плаву благодаря численности персонала – архаичная модель, которая требует все больше людей, которых постоянно уменьшается,

– акцентировали в разведке.

В частности там добавляют, что промышленность России оказывается в тупике. Нехватка работников тормозит и текущее производство и возможную модернизацию. В то же время страна не может инвестировать в новые технологии и автоматизацию. Из-за этого технологическое отставание Москвы от остального мира будет только усиливаться.

С началом войны в Иране, вырос спрос на российские нефтепродукты. Кремль действительно увеличил доходы от продажи нефти, чем может закрывать дефицит бюджета. Однако эксперты отмечают, что нефтяных поступлений все равно не хватит, чтобы нормализовать экономику Кремля.

В частности ранее Владимир Зеленский рассказал для телемарафона "Единые новости", что дефицит бюджета России составляет 100 миллиардов долларов и деньги из нефти не помогут удержать экономику.

В России большие проблемы с экономикой. Дефицит бюджета в 100 миллиардов долларов не покрыть за счет короткой войны на Ближнем Востоке. Пока что они покрыли только 10%, не более,

– объяснил президент.

Владимир Власюк, директор ГП Укрпромвнешэкспертиза, председатель комитета по промышленной модернизации при ТПП Украины и кандидат экономических наук рассказал для NV, что ситуация в России ухудшается.

Эксперт отмечает, что именно экономика является ключевым фактором, который определяет способность страны вести войну. Сейчас в Москве классический сценарий, по которому расходы на войну увеличиваются, но средств в бюджете становится меньше.

Формально российская статистика еще пытается показывать "стабильность". Но если посмотреть глубже – через инфляцию и реальную динамику экономики – картина другая. Речь идет о стагфляции: одновременно высокой инфляции и отсутствии экономического роста. По альтернативным оценкам инфляция уже находится в диапазоне 15 – 20%+, то есть как минимум вдвое выше официальной,

– пояснил экономист.

Он добавил, что с 6,5 триллиона рублей ежегодные расходы на войну выросли до 19,8 триллиона. Речь идет о 2021 – 2025 годах.

Экономист объяснил, что в России формируется замкнутый круг, когда не спасают даже финансовые резервы. Так больше денег без роста экономики повышают инфляцию. Высокая инфляция способствует падению реальных доходов населения. Как следствие – люди начинают тратить деньги быстрее, а цены еще больше растут.

Хотя президент России заявил, что в течение марта ВВП страны вырос на 1,8%, ситуация не меняется. Украинская разведка сообщала, что дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов США за первые четыре месяца 2026 года.

Минэкономразвития России в частности отмечали, что замедление и отставание экономики России будет иметь длительный характер. И даже нынешние показатели показывают существенную разницу. Если в России предполагали рост ВВП на уровне 3% ежегодно, то статистика за 2014 – 2025 годы показывает другое. Годовой рост экономики был около в 1,6%.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко для 24 Канала рассказал, что серьезные последствия в экономике могут быть даже из-за отключения интернета.

"Только от того, что отключили интернет в Москве и Санкт-Петербурге, потери могут иметь для России триллионные негативные последствия. Это при том, что этих триллионов в России все меньше. Так или иначе она начинает считать последние копейки", – пояснил дипломат.

Он добавил, что сейчас любой шаг России не улучшает ситуацию, а наоборот ухудшает ее.