Что происходит с рабочими местами

По данным российского Минтруда, с начала года сразу в 55 российских регионах резко увеличилось количество граждан, вставших на учет в службах занятости, пишут российские "Ведомости".

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Наиболее заметный рост зарегистрированной безработицы зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе – на 54% в годовом исчислении.

Значительно выросло число безработных, состоящих на учете, и в других регионах:

в Марий Эл показатель увеличился на 33%;

в Белгородской области – на 26%;

в Ивановской – на 25%;

во временно оккупированном Крыму – на 21%.

Всего на конец сентября в российских службах занятости было зарегистрировано 276 тысяч человек.

Почему вакансии есть, а работать некому

Одна из причин массовой безработицы заключается в распределении рабочих мест между регионами. Хотя в целом по России работодатели заявили о 1,91 миллиона свободных рабочих мест, этот спрос распределен катастрофически неравномерно:

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в Ингушетии на 100 вакансий претендуют более 8 тысяч безработных;

в Чечне – более тысячи человек;

а в Ненецком автономном округе – всего 122 человека.

Экономика противника также страдает от глубоких структурных дисбалансов, поскольку квалификация многих людей просто не соответствует потребностям предприятий.

В частности, директор по рейтингам агентства "Эксперт РА" Владислав Бухарский отмечает, что в отдельных регионах спрос на работников падает сразу во целых секторах, в частности в промышленности.

В то же время официальная статистика скрывает реальные масштабы проблемы. Руководительница группы рейтингов АКРА Елена Анисимова признает, что зарегистрированная безработица отражает лишь часть картины.

Этот показатель значительно ниже реальных оценок, которые рассчитываются по методологии Международной организации труда– подчеркнула эксперт.

Напомним, что дефицит работников уже давно тормозит российскую экономику. В частности, еще в мае сообщалось, что промышленности России не хватает 1,9 миллиона работников, а нехватка кадров затрудняет производство и модернизацию