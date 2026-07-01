Білорусь "порятувала" Росію: ціни на бензин підскочили майже вдвічі

Білорусь значно наростила постачання пального до Росії через гострий дефіцит у сусідній державі. Та при цьому Мінськ добре заробить на своєму бензині.

Як дорожчає бензин з Білорусі

Білоруський бензин АІ-92 у Росії через паливну кризу здорожчав на 1,8 раза з початку травня, пише російський "Коммерсант".

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За даними Національного біржового агентства, лише за один тиждень ціна бензину з Білорусі підскочила на 6% – до 127 тисяч рублів за тонну.

Водночас білоруське пальне відвантажується протягом 30 днів без зривів і перенесень, хоч і за високими цінами. Тоді як угоди щодо російського пального можуть затягуватися до двох місяців, а терміни відвантаження змінюватися.

Відтак, росіянам доводиться купувати дорогий білоруський бензин, аби уникнути простоїв.

Тим часом бензин та дизель продовжують дорожчати на Петербурзькій біржі. На торгах 30 червня ціни знову зросли:

АІ-92 подорожчав на 0,12% – до 70,71 тисячі рублів за тонну;

ціна АІ-95 зросла на 0,01% – до 75,12 тисячі рублів за тонну.

Звідки імпортує пальне Росія

Ще рік тому реалізація пального з Білорусі у Росії була мінімальною, та все змінила криза. З 1 по 26 червня продажі білоруського бензину на біржі становили 79 380 тонн.

За оцінками, Мозирський і Новополоцький білоруські НПЗ теоретично могли б забезпечити паливом увесь Московський регіон. Втім, їхні потужності по факту обмежені, тому потенціал постачання для всієї країни невеликий.

Відтак, російський уряд вирішив збільшити імпорт бензину з інших країн:

Азербайджану;

держав Центральної Азії;

Індії;

та Туреччини.

Таким чином, атаки українських дронів по НПЗ Росії принесли значний результат. Після того як виробництво бензину в країні впало на 25%, Москва не може впоратися з паливною кризою і платить високу ціну за те, щоб хоч якось вгамувати дефіцит.

Втім, це їй мало вдається. Адже ціни на бензин на приватних АЗС країни вже підскочили до 120 – 140 рублів за літр. Такого в Росії раніше не було.