Грошей від ООН тепер буде більше: хто з українців зможе отримати допомогу

В Україні стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від ООН. Внаслідок цього зросла кількість людей, які можуть отримувати цю підтримку.

Хто зможе отримати кошти

До програми тепер можуть долучитися нові категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Окрім попередніх отримувачів, допомогу зможуть отримати особи, які не мають права на пенсію.

Також серед отримувачів будуть дорослі та діти з інвалідністю, які відповідають таким критеріям:

проживають на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії;

отримують соціальну допомогу не більше 3 250 гривень на місяць;

не отримують допомоги на проживання для ВПО;

не отримують іншої міжнародної грошової підтримки.

Розмір допомоги варіюється залежно від ситуації.

Яку суму можна отримати

Розмір грошової допомоги визначається як різниця між 3 250 гривень та сумою вже отриманої соціальної допомоги від держави.

Наприклад, якщо людина отримує 2 700 гривень соціальної допомоги, вона отримає додатково 550 гривень.

Зауважте! Програма діятиме впродовж 6 місяців. Виплати здійснюються через банківські рахунки або адресною доставкою через "Укрпошту".