Виплати та статус безробітного: скільки можна стояти на біржі праці під час воєнного стану

Під час воєнного стану держава продовжує надавати допомогу по безробіттю, проте встановила кілька обмежень. Скільки можна перебувати на обліку в центрі зайнятості та як змінилися виплати – розповідаємо далі.

Скільки часу можна стояти на обліку на біржі праці?

Воєнний стан не наклав обмежень на терміни перебування на обліку в центрі зайнятості, проте його запровадження позначилося на обсягах та тривалості виплат, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Допомогу по безробіттю можуть отримувати люди віком від 15 до 70 років, які не мають заробітку та інших доходів для існування.

Для отримання статусу безробітного та грошової допомоги потрібно звертатися до Державної служби зайнятості. Це можна зробити особисто, прийшовши до найближчого центру, або віддалено: за допомогою електронної пошти чи через портал "Дія". Подання заявки триває кілька хвилин, а статус надають одразу.

З першого дня після отримання статусу безробітного призначають державну допомогу.

Скільки можна отримувати допомогу по безробіттю?

На час дії воєнного стану термін виплати допомоги має обмеження – 90 календарних днів. Винятком є люди передпенсійного віку, для яких він становить до 360 днів.

Розмір допомоги залежить від середньої заробітної плати та страхового стажу, який має людина. Його вираховують так:

до 3 років стажу – 50% від середньої зарплати;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70 %;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Яку мінімальну й максимальну допомогу можна отримати?

Мінімальний розмір допомоги безробітнім становить 1 500 гривень. Таку виплату можуть отримати люди віком до 35 років, які не мають страхового стажу.

Також мінімальну допомогу отримуватимуть звільнені роботи за прогули, крадіжки, систематичне невиконання професійних обов’язків без поважних причин та інші порушення.

Для тих, хто має мінімальний страховий стаж, допомога становитиме 3 600 гривень.

Зверніть увагу! З 1 січня 2025 року максимальний розмір виплат не перевищує 8 тисяч гривень на місяць.

Чи планують збільшувати розмір допомоги по безробіттю?

Допомогу безробітнім пропонують зробити пропорційною до 150% від мінімалки. Законопроєкт про підвищення виплати до 12 тисяч гривень подали до Верховної Ради. Він передбачає:

збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю до 12 тисяч гривень;

подовження терміну виплат до 180 днів;

відновлення повноважень правління Фонду соціального страхування щодо формування річного бюджету.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що ініціатива має посилити соціальний захист безробітних.