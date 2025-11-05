Выплаты и статус безработного: сколько можно стоять на бирже труда во время военного положения
- Во время военного положения срок выплаты пособия по безработице сократили.
- Размер помощи зависит от страхового стажа, а максимальная выплата с 2025 года не будет превышать 8 тысяч гривен.
Во время военного положения государство продолжает предоставлять пособие по безработице, однако установило несколько ограничений. Сколько можно находиться на учете в центре занятости и как изменились выплаты – рассказываем далее.
Сколько времени можно стоять на учете на бирже труда?
Военное положение не наложило ограничений на сроки пребывания на учете в центре занятости, однако его введение сказалось на объемах и продолжительности выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.
Помощь при безработице могут получать люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые не имеют заработка и других доходов для существования.
Для получения статуса безработного и денежной помощи нужно обращаться в Государственную службу занятости. Это можно сделать лично, придя в ближайший центр, или удаленно: с помощью электронной почты или через портал "Дия". Подача заявки длится несколько минут, а статус предоставляют сразу.
С первого дня после получения статуса безработного назначают государственную помощь.
Сколько можно получать помощь при безработице?
На время действия военного положения срок выплаты помощи имеет ограничения – 90 календарных дней. Исключением являются люди предпенсионного возраста, для которых он составляет до 360 дней.
Размер пособия зависит от средней заработной платы и страхового стажа, который имеет человек. Его высчитывают так:
- до 3 лет стажа – 50% от средней зарплаты;
- от 3 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 12 лет – 60%;
- от 12 до 18 лет – 65%;
- от 18 до 24 лет – 70 %;
- от 24 до 30 лет – 75%;
- свыше 30 лет – 80%.
Какое минимальное и максимальное пособие можно получить?
Минимальный размер пособия безработным составляет 1 500 гривен. Такую выплату могут получить люди в возрасте до 35 лет, которые не имеют страхового стажа.
Также минимальную помощь будут получать уволенные работы за прогулы, кражи, систематическое невыполнение профессиональных обязанностей без уважительных причин и другие нарушения.
Для тех, кто имеет минимальный страховой стаж, помощь составит 3 600 гривен.
Обратите внимание! С 1 января 2025 года максимальный размер выплат не превышает 8 тысяч гривен в месяц.
Планируют ли увеличивать размер пособия при безработице?
Помощь безработным предлагают сделать пропорциональной до 150% от минималки. Законопроект о повышении выплаты до 12 тысяч гривен подали в Верховную Раду. Он предусматривает:
- увеличение максимального размера пособия при безработице до 12 тысяч гривен;
- продление срока выплат до 180 дней;
- восстановление полномочий правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что инициатива должна усилить социальную защиту безработных.