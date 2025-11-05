Выплаты и статус безработного: сколько можно стоять на бирже труда во время военного положения

Во время военного положения государство продолжает предоставлять пособие по безработице, однако установило несколько ограничений. Сколько можно находиться на учете в центре занятости и как изменились выплаты – рассказываем далее.

Сколько времени можно стоять на учете на бирже труда?

Военное положение не наложило ограничений на сроки пребывания на учете в центре занятости, однако его введение сказалось на объемах и продолжительности выплат, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

Помощь при безработице могут получать люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые не имеют заработка и других доходов для существования.

Для получения статуса безработного и денежной помощи нужно обращаться в Государственную службу занятости. Это можно сделать лично, придя в ближайший центр, или удаленно: с помощью электронной почты или через портал "Дия". Подача заявки длится несколько минут, а статус предоставляют сразу.

С первого дня после получения статуса безработного назначают государственную помощь.

Сколько можно получать помощь при безработице?

На время действия военного положения срок выплаты помощи имеет ограничения – 90 календарных дней. Исключением являются люди предпенсионного возраста, для которых он составляет до 360 дней.

Размер пособия зависит от средней заработной платы и страхового стажа, который имеет человек. Его высчитывают так:

до 3 лет стажа – 50% от средней зарплаты;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70 %;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Какое минимальное и максимальное пособие можно получить?

Минимальный размер пособия безработным составляет 1 500 гривен. Такую выплату могут получить люди в возрасте до 35 лет, которые не имеют страхового стажа.

Также минимальную помощь будут получать уволенные работы за прогулы, кражи, систематическое невыполнение профессиональных обязанностей без уважительных причин и другие нарушения.

Для тех, кто имеет минимальный страховой стаж, помощь составит 3 600 гривен.

Обратите внимание! С 1 января 2025 года максимальный размер выплат не превышает 8 тысяч гривен в месяц.

Планируют ли увеличивать размер пособия при безработице?

Помощь безработным предлагают сделать пропорциональной до 150% от минималки. Законопроект о повышении выплаты до 12 тысяч гривен подали в Верховную Раду. Он предусматривает:

увеличение максимального размера пособия при безработице до 12 тысяч гривен;

продление срока выплат до 180 дней;

восстановление полномочий правления Фонда социального страхования по формированию годового бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что инициатива должна усилить социальную защиту безработных.