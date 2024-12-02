Курс біткойна знову рухається вгору: яка ціна на сьогодні

За останній тиждень курс біткойна виріс на майже 2 тисячі доларів. Тепер ціна сягає 95 тисяч. Крім біткойна ціна ефіра також виросла, але несуттєво.

Вартість найпопулярніших криптовалют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 2 грудня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 95 тисяч доларів за монету (-1,99% за добу);

(BTC) – 95 тисяч доларів за монету (-1,99% за добу); Ethereum (ETH) – 3,59 тисячі доларів за монету (-2,92% за добу).

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