У Чехії порахували, скільки вони витратили на допомогу українським біженцям

У Чехії порахували скільки грошей вони витратили на українських біженців від початку великої війни. Сумарно вони видали гуманітарної допомоги на 710 мільйонів доларів.

Витрати Чехів на біженців

На початку лютого у Чехії перебувало приблизно 383 тисячі українських біженців.

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Сотні тисяч українських біженців, які отримали в Чехії протягом двох останніх років візи захисту, також отримали у вигляді гуманітарної допомоги загалом 16,33 мільярда чеських крон,

– йдеться у виданні.

Міністр праці Маріан Юречка та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан пояснили, що новоприбулі українці повертають грошову допомогу у вигляді податків від своїх заробітків.

На початок минулого тижня в Чехії перебували приблизно 383 тисяч біженців з України з візами тимчасового захисту. Три чверті з них – діти, жінки та люди похилого віку. Дітей та молоді віком до 18 років – 98 тисячі, жінок від 18 до 65 років – 170,2 тисячі, старші за 65 років – 15,5 тисячі. Середня загальна сума підтримки для українців становила трохи більше 9 тисяч крон, або 381 доларів

– сказано у повідомленні.

Нині більшість українських біженців у Чехії працюють та самостійно оплачують свої потреби. Проте часто вони стикаються з поганими умовами роботи та низькими зарплатами. Ще однією перешкодою є незнання чеської мови.

Переважна більшість біженців продовжує займати робочі місця з нижчою кваліфікацією, ніж в Україні. 60% опитаних у Чехії в листопаді минулого року працювали нижче за свою кваліфікацію, як і в серпні 2022 року,

– написали у дослідженні PAQ Research.

Станом на серпень 2022 року 80% біженців заробляли не більше 150 крон на годину, а ось у червні 2023 року – 67% мали погодинну зарплату до 150 крон.