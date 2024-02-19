Расходы Чехов на беженцев

В начале февраля в Чехии находилось примерно 383 тысячи украинских беженцев.

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Сотни тысяч украинских беженцев, которые получили в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарной помощи в целом 16,33 миллиарда чешских крон,

– говорится в издании.

Министр труда Мариан Юречка и министр внутренних дел Вит Ракушан объяснили, что новоприбывшие украинцы возвращают денежную помощь в виде налогов от своих заработков.

На начало прошлой недели в Чехии находились примерно 383 тысяч беженцев из Украины с визами временной защиты. Три четверти из них – дети, женщины и пожилые люди. Детей и молодежи в возрасте до 18 лет – 98 тысячи, женщин от 18 до 65 лет – 170,2 тысячи, старше 65 лет – 15,5 тысячи. Средняя общая сумма поддержки для украинцев составила чуть более 9 тысяч крон, или 381 долларов

– сказано в сообщении.

Сейчас большинство украинских беженцев в Чехии работают и самостоятельно оплачивают свои потребности. Однако часто они сталкиваются с плохими условиями работы и низкими зарплатами. Еще одним препятствием является незнание чешского языка.

Подавляющее большинство беженцев продолжает занимать рабочие места с более низкой квалификацией, чем в Украине. 60% опрошенных в Чехии в ноябре прошлого года работали ниже своей квалификации, как и в августе 2022 года,

– написали в исследовании PAQ Research.

Напомним! По состоянию на август 2022 года 80% беженцев зарабатывали не более 150 крон в час, а вот в июне 2023 – 67% имели почасовую зарплату до 150 крон.