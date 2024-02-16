Офіційний курс 16 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 16 лютого становив 37,94 гривні за долар. Вартість долара впала на 23 копійки проти 15 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,77 гривні. Вартість впала на 9 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 лютого:

долар – 37,97 гривні,

євро – 40,89 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 16 лютого долар становить:

У банках купівля становить 37,80 гривні , а продаж – 38,30 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,53 гривні , а продаж – 38,33 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38 гривень, а продаж – 38,13 гривні.

Як події на фронті можуть вплинути на курс

Непрямими емоційними чинниками, які можуть тиснути на настрої громадян, а відповідно й на курс валюти, є ситуація на фронті. За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, попри все у регулятора є достатньо важелів, аби збалансувати попит на валюту, а також пропозицію.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоб трохи "збити" немотивований ажіотаж формування курсів на готівковому ринку базується на курсі міжбанку з додаванням комісії фінустанов.

Як пояснює банкір, якщо буде досягнуто баланс на міжбанку, то готівковий ринок відреагує на це миттєво.

За прогнозами, на наступний тиждень на ринку не очікується суттєвих змін – позначки курсу то знижуватимуть, то зростатимуть.

Курс американської валюти відносно гривні перебуватиме в межах коридору 37,8 – 39 гривень за долар.

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