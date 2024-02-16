Офіційний курс 16 лютого
За даними Нацбанку, офіційний курс 16 лютого становив 37,94 гривні за долар. Вартість долара впала на 23 копійки проти 15 лютого.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,77 гривні. Вартість впала на 9 копійок за минулу добу.
Який буде офіційний курс долара та євро 19 лютого:
- долар – 37,97 гривні,
- євро – 40,89 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 16 лютого долар становить:
- У банках купівля становить 37,80 гривні, а продаж – 38,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,53 гривні, а продаж – 38,33 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38 гривень, а продаж – 38,13 гривні.
Як події на фронті можуть вплинути на курс
Непрямими емоційними чинниками, які можуть тиснути на настрої громадян, а відповідно й на курс валюти, є ситуація на фронті. За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, попри все у регулятора є достатньо важелів, аби збалансувати попит на валюту, а також пропозицію.
Щоб трохи "збити" немотивований ажіотаж формування курсів на готівковому ринку базується на курсі міжбанку з додаванням комісії фінустанов.
Як пояснює банкір, якщо буде досягнуто баланс на міжбанку, то готівковий ринок відреагує на це миттєво.
- За прогнозами, на наступний тиждень на ринку не очікується суттєвих змін – позначки курсу то знижуватимуть, то зростатимуть.
- Курс американської валюти відносно гривні перебуватиме в межах коридору 37,8 – 39 гривень за долар.