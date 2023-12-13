Доведеться знайти житло: Ірландія змінить умови для українських біженців

Ще 12 грудня уряд Ірландії змінив умови перебування в країні для українських біженців. Зокрема скоротять виплати та термін проживання у державних центрах для розміщення прибулих.

Умови для біженців у Ірландії

Влада Ірландії вирішила скоротити виплати для українських біженців, які прибувають до державних центрів, до 38,8 євро на тиждень. Раніше ця сума становила 220 євро, проте її відновлять лише одразу після виселення з центру.

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Зменшення виплат не торкнеться допомоги біженцям на дитину, яка нині складає 140 євро на місяць.

Також українським біженцям дозволено залишатися у центрах не більше 90 днів, протягом цього часу вони мають знайти собі житло. Це не стосується тих, хто має медичні протипоказання. Зміни мають запрацювати з кінця січня або початку лютого цього року, а до того часу влада проведе комунікаційну кампанію для українців.

На думку міністра Ірландії з питань інтеграції Родеріка О'Гормана, це не має призвести до збільшення кількості бездомних біженців, а лише стримати міграційний потік через нестачу житла.

До слова О'Горман повідомив, що також українців спонукатимуть шукати роботу й допоможуть з пошуком житла. Для дітей збережуть право на вступ до місцевих шкіл.