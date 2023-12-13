Условия для беженцев в Ирландии

Власти Ирландии решили сократить выплаты для прибывающих в государственные центры украинских беженцев до 38,8 евро в неделю. Ранее эта сумма составляла 220 евро, однако ее возобновят сразу после выселения из центра.

Читайте также Три сценария от МВФ: как война повлияет на экономику Украины в 2024 году

Обратите внимание! Уменьшение выплат не коснется помощи беженцам на ребенка, который составляет 140 евро в месяц.

Также украинским беженцам разрешено оставаться в центрах не более 90 дней, в течение этого времени они должны найти жилье. Это не касается тех, кто имеет медицинские противопоказания. Изменения должны заработать с конца января или начала февраля этого года, а к тому времени власти проведут коммуникационную кампанию для украинцев.

По мнению министра Ирландии по интеграции Родерика О'Гормана, это не должно привести к увеличению количества бездомных беженцев, а лишь сдержать миграционный поток из-за нехватки жилья.

К слову, О'Горман сообщил, что также украинцев будут побуждать искать работу и помогут с поиском жилья. Для детей сохранят право на поступление в местные школы.