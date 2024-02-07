Обмеження виїзду та скорочення виплат: що зміниться для українських біженців у ЄС

Частина країн Євросоюзу вже робить вимоги до українських біженців жорсткішими. Десь зменшують обсяги фінансування, а десь вводять додаткові обмеження, які впливають на статус біженця.

Втрата статусу біженця у Польщі

Нині у державних центрах, що фінансуються Польщею, проживають понад 42,2 тисячі українських громадян. Це вдвічі менший показник, ніж був у 2023 році.

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Цього року польський уряд планує посилити правила перебування українських біженців на своїй території, зокрема, введенням можливості втрати статусу біженця через поїздки до України.

Очікувані зміни:

Спеціальний захист для громадян України, який дозволяє їм перебувати в Польщі на таких же умовах, як і громадяни ЄС, закінчується 4 березня, але буде продовжено на 6 місяців до кінця вересня 2024 року.

для громадян України, який дозволяє їм перебувати в Польщі на таких же умовах, як і громадяни ЄС, закінчується 4 березня, але буде продовжено на 6 місяців до кінця вересня 2024 року. Втрата статусу біженця можлива у разі виїзду з Польщі, адже це вказує на те, що такі особи не потребують захисту.

можлива у разі виїзду з Польщі, адже це вказує на те, що такі особи не потребують захисту. Зміни виплат на дітей також розглядаються, хоча конкретні деталі ще не узгоджені, оскільки уряд веде консультації з різними організаціями та міністерствами, що займаються питаннями допомоги українським біженцям.

Ці зміни розглядаються в контексті бажання польського уряду створити більш суворі умови для перебування українців, що втекли від війни, у відповідь на триваючі потреби у безпеці та підтримці.

Нові правила щодо виплат в Естонії

З початку 2024 року Естонія внесла зміни до своєї політики соціальних виплат, що вплинуло на сімейні допомоги для всіх мешканців країни, включаючи українських біженців.

! Департамент соціального страхування Естонії оголосив про зниження ставок допомоги для сімей з дітьми. Відтепер сім'ї, що виховують від трьох до шести дітей, отримуватимуть 450 євро на місяць замість попередніх 650 євро, а сім'ї з семи та більше дітьми — 650 євро замість 850 євро.

Причини цих змін не були детально роз'яснені, але можливе збільшення кількості українських біженців, багато з яких — це жінки та діти, — могло спричинити додатковий тиск на фінансові ресурси країни, призначені для сімейних виплат.

Крім того, існує обговорення щодо можливого скасування безкоштовного проїзду потягами Elron, що стало важливою підтримкою для українських біженців, надаючи їм змогу вільно пересуватися країною.

Ірландія скорочує виплати

! Наразі безкоштовний проїзд залишається доступним завдяки співпраці між Elron, Транспортним департаментом та центрами громадського транспорту, покриваючи електрички та повітові автобуси (окрім комерційних маршрутів), але майбутнє цієї програми ще не визначено.

Ірландія готується до запровадження значних змін у своїй політиці щодо біженців. Ці зміни можуть радикально вплинути на їхнє життя в країні.

Заплановані зміни включають суттєве скорочення соціальних виплат з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. А також планується обмеження терміну проживання в державному житлі для нових біженців до 90 днів.

Урядовці вважають, що такі заходи стимулюватимуть українських біженців активніше шукати роботу та інтегруватися в місцеве суспільство.

! Ці рішення викликали значну критику, але певні аргументи уряду висвітлюють складну ситуацію з житлом в Ірландії, де новоприбулих доводиться розміщувати навіть у наметових містечках через нестачу місць. Попри заплановані скорочення виплат та обмеження, багато українців все ще прагнуть приїхати до Ірландії та звертаються за інформацією щодо отримання тимчасового захисту.

Заплановане введення змін мало відбутися 29 січня 2024 року, проте останні повідомлення свідчать, що рішення може бути відкладене на місяць.

Нові обмеження від Норвегії

Норвегія запроваджує додаткові заходи для обмеження допомоги українським біженцям. Це вже друге подібне рішення протягом останніх двох місяців.

Уряд обґрунтовує ці заходи перевантаженням на місцеві муніципалітети та прагненням забезпечити високий рівень якості послуг і пільг для громадян.

Тепер біженцям, які залежать від державної допомоги, потрібно довести необхідність таких поїздок, інакше вони ризикують втратити свої посвідки на проживання.

Також уряд Норвегії змінив політику щодо розміщення новоприбулих біженців, які потребують житла. Тепер їм слід звертатися до Національного центру Роде, що є спеціалізованим табором для біженців, замість вибору серед п’яти міст, як це було раніше. Розміщення в готелях і місцях відпочинку більше не практикуватиметься.

Введення "періоду очікування" перед наданням доступу до повного пакета соціальної підтримки є ще однією мірою, спрямованою на регулювання допомоги біженцям.

Крім того, пропонується скасувати виплати "заднім числом" на дитину за перші 12 місяців перебування в країні, що є значним обмеженням для біженців, які покладалися на цю форму підтримки.

Ці заходи відображають більш строгий підхід уряду Норвегії до політики щодо біженців, мотивований необхідністю збалансувати ресурси країни та забезпечити якість послуг для всіх мешканців.