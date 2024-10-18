Яким буде курс долара у найближчий рік: прогноз українського бізнесу

Керівники українських підприємств прогнозують значно вищий обмінний курс, ніж зараз. Водночас девальваційні настрої бізнесу суттєво погіршилися.

Яким буде обмінний курс долар через 12 місяців

Отже, бізнес очікує, що обмінний курс через 12 місяців становитиме 43,72 гривні за долар, повідомляє НБУ. Менше половини (44,1%) респондентів очікують, що обмінний курс буде в межах 42,1 – 44,0 гривні за долар, тоді як 37,3% вважають, що він буде вищим

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Водночас Міністерство економіки прогнозує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 гривні за долар. У проєкті бюджету на 2025 рік закладено курс 45 гривень за долар.

Цікаво! У II кварталі бізнес очікував курс 41,61 гривні долар, у I кварталі — 40,44 гривні відповідно.