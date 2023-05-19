Це про розвиток країни: економіст про вигоди співпраці України з компанією BlackRock

Міністерство економіки України 6 травня підписало договір із відомою американською компанією BlackRock. Це свідчить, що західні інвестори активно цікавляться Україною.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, банкір, економіст Андрій Оністрат. За його словами, російська пропаганда використовує цю подію, як наратив, що нами буцімто керують американці.

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BlackRock – це позитивний сигнал для усіх

Економіст додав, що прихід такої компанії, як BlackRock, це позитивний сигнал для економіки України та світових інвесторів. Чим більше таких великих та стратегічних інвесторів зайдуть в Україну, тим краще буде для всіх: нові робочі місця, збільшення надходження податків, які йдуть на фінансування бюджетних видатків тощо.

Для України це означає, що приходить велика компанія, яка вірить в нас і готова давати гроші, навіть у час війни. Це означає, що людей, які вірять в Україну, більше,

– наголосив Оністрат.

Андрій Оністрат про прихід західних інвестицій в умовах війни: дивитись відео

Він додав, що до 2013 року Україна перебувала під впливом почергово Росії й США, отримуючи поради та інвесторів то з однієї, то з іншої сторони. Ця невизначеність не була на користь України.

"Ми довго були між двома світами – між США та Росією. І що з цього вийшло? 30 років тому Польща зробила вдалий вибір – на користь західної цивілізації. Тепер там ВВП на душу населення у 6 разів більше, ніж в Україні. Інший рівень інфраструктури, заробітної платні, доріг, а ми 30 років не могли визначитись між ким і ким. Ось лише зараз еволюційним методом це врешті сталось", – зазначив Оністрат.

Що відомо про BlackRock