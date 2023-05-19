Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, банкир, экономист Андрей Онистрат. По его словам, российская пропаганда использует это событие как нарратив, что нами якобы руководят американцы.

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BlackRock – это положительный сигнал для всех

Экономист добавил, что приход такой компании как BlackRock это положительный сигнал для экономики Украины и мировых инвесторов. Чем больше таких крупных и стратегических инвесторов зайдут в Украину, тем лучше для всех: новые рабочие места, увеличение поступления налогов, которые идут на финансирование бюджетных расходов и т.д.

Для Украины это означает, что приходит большая компания, которая верит в нас и готова давать деньги даже во время войны. Это значит, что людей, которые верят в Украину, больше,

– подчеркнул Онистрат.

Андрей Онистрат о приходе западных инвестиций в условиях войны: смотреть видео

Он добавил, что до 2013 года Украина была под влиянием поочередно России и США, получая советы и инвесторов то с одной, то с другой стороны. Эта неопределенность не была в пользу Украины.

"Мы долго были между двумя мирами – между США и Россией. И что из этого вышло? 30 лет назад Польша сделала удачный выбор – в пользу западной цивилизации. Теперь там ВВП на душу населения в 6 раз больше, чем в Украине. Другой уровень инфраструктуры, заработной платы, дорог, а мы 30 лет не могли определиться между кем и кем. Вот только сейчас эволюционным методом это в конце концов произошло", – отметил Онистрат.

Что известно о BlackRock