Глава государства отметил, что сегодня удалось сохранить темп и силу международной работы – всю неделю дает Украине нужные результаты, сообщает 24 канал.

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Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент рассказал, что утром после возвращения из Нидерландов он провел встречу с министром иностранных дел Бахрейна.

Это, кстати, первый визит главы внешнеполитического ведомства этой страны за все время наших дипломатических отношений – с 1992 года. То есть это еще один аргумент, что мир не только верит в Украину, но и видит, как укрепляется наше государство.

– отметил Зеленский.

В ходе встречи говорили о том, как можно приблизить мир для Украины и вернуть покой и стабильность международным отношениям.

"Я поблагодарил за неизменную поддержку Украины и цивилизованные правила, в частности поддержку на площадке ООН. Мы говорили об украинской формуле мира, и я верю, что Бахрейн может присоединиться к ее реализации", – отметил украинский лидер.

Смотрите обращение Владимира Зеленского